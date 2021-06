Kdy vyrazit do Chorvatska a kudy jet? Na Jadran se vydal i reportér TV Nova

Stejně jako každý jiný rok, i letos se spousta Čechů tradičně vydá k moři do Chorvatska. První velká vlna turistů vyrazí už tento týden, neboť začínají letní prázdniny. S předstihem se tam vydal i reportér TV Nova Ondřej Špalek, který bude průběžně podávat informace o situaci na dálnicích i o tom, jak to aktuálně vypadá a funguje při dovolené na Jadranu.

Jeho putování můžete sledovat i vy prostřednictvím přímého přenosu na TN LIVE. Na cestu se reportér vypravil v pondělí ráno, zatím tak stále brázdí české silnice. Podle dopravního experta z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igora Siroty se nejhorší úsek na cestě do Chorvatska nachází právě v České republice.

Reportér vyrážel z Barrandova od sídla Novy. Poslechněte si, jaká města chce v Chorvatsku navštívit:

Pekelná D1

Trasa vedoucí z České republiky do Chorvatska je dlouhá necelých tisíc kilometrů. Největší peklo přitom cestující čeká jen pár kilometrů od domova. "Nejhorší část je D1, kde je osm zúžení, největší počet v historii rekonstrukce té dálnice," říká Sirota.

"Je to opravdu hrůzné. Zdoláte 1000 kilometrů a to nejhorší vás čeká na dvousetkilometrovém úseku z Prahy do Brna," konstatoval expert. Ve chvíli, kdy turisté zdolají D1, měla by před nimi být poklidná trasa bez výraznější dopravních komplikací.

Na trase přes Maďarsko aktuálně probíhají akorát stavební práce u maďarsko-chorvatského hraničního přechodu Letenie. "Směrem tam ale už skončily, směrem zpátky tam ještě před týdnem probíhaly, jelo se jedním pruhem. A možná už to i dokončili, protože to vypadalo, že jsou v závěrečných pracích," uvedl Sirota.

Kterou trasu zvolit?

Sirota doporučuje vyrazit do Chorvatska přes Maďarsko. "Je to můj soukromý názor. Teď před týdnem jsem se vrátil z Chorvatska a jel jsem přes Slovensko a Maďarsko. Důvod je prostý, nasycenost automobilů je na této trase podstatně nižší. Jedou tudy lidé částečně z Moravy, Slováci a menší část Poláků," řekl.

"Kdežto na tradiční trase, to znamená přes Rakousko a Slovinsko, jsou Češi, Němci, Nizozemci, Rakušané a tak dále. Tím pádem ten rozdíl v tom, co vás čeká na hranicích, je značný. Proto bych volil cestu přes Maďarsko, byť je o zhruba 70 kilometrů delší, pokud jedete do Splitu," vysvětluje expert.

Část silnic v Maďarsku působí jako dálnice, ale jsou to pouze rychlostní silnice, na kterých platí omezení rychlosti 110 km/h. Na to je potřeba si dát podle Siroty pozor. Cizinci, mezi nimi právě i Češi, si v těchto místech často neuvědomí, že nejedou po dálnici, a uhánějí vyšší rychlostí. To ale může skončit pokutou, pokud vás chytí policie nebo zachytí radar.

Kdy vyrazit?

Sobota je podle Siroty nejhorší možný den pro cestu do Chorvatska. "U masových zájezdů i značné části hotelů či soukromých pronajímatelů je sobota nejběžnější den, kdy se střídají turnusy, a tudíž ti lidé vyrážejí v sobotu ráno, aby odpoledne nebo vpodvečer byli na místě a mohli se ubytovat. Dálnice jsou proto ten den zahlcené," varuje.

Aby se lidé vyhnuli ucpaným silnicím, měli by si zvolit kterýkoliv jiný den. Vyrazit například už ve čtvrtek, den po vysvědčení, znamená poklidnější a plynulejší jízdu, pokud samozřejmě nenastane na trase nějaká mimořádnost.

Nejen o běžných pracovních dnech jsou silnice na cestě do Chorvatska méně přetížené. I neděle je vhodným dnem. "Nejsou tak kritické jako soboty a mají jednu dost velkou výhodu. Na dálnicích není takové množství kamionů a nákladních vozidel, protože většina z nich má zákaz provozu. Silnice jsou proto volnější a jízda plynulejší," vysvětluje expert.

Na co si dát pozor

Významné dopravní komplikace podle Siroty na trase nejsou, s výjimkou již zmíněné D1. Je potřeba samozřejmě počítat s mýtnicemi. "Největší je Zagreb Lučko, tam je sice sedm bran, pokud si to dobře pamatuji, ale musíme počítat se zdržením v exponované době, což je ta sobota," upozorňuje Sirota.

"Jinak by lidi nemělo nic mimořádného zaskočit," dodal. Lidé by měli především zachovat klid a nepočítat s tím, že se dá délka cesty jasně spočítat. Je potřeba počítat se zdržením, které je neplánované, například kvůli autonehodám a podobně.

Zastavit se při cestě na odpočívadle či v motorestu můžete bez problémů, povinné jsou však roušky při vstupu do restaurace nebo benzínky. "Totéž platí kromě Chorvatska i na Slovensku a Rakousku," upozorňuje Sirota. Doložit negativní výsledek testu ale restauratéři v těchto zemích nevyžadují.

Reportér TV Nova vyzkoušel i cestu do Bulharska. Podívejte se, jak to vypadalo minulý týden na Zlatých Pískách: