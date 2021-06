Když jablko spadne blízko stromu. Tyto hvězdy své děti opravdu nezapřou

Říká se, že jablko nikdy nespadne daleko od stromu. Rodičům se většinou podobáme i fyzicky, někteří dokonce jako by svým životadárcům z oka vypadli. To platí i pro řadu hollywoodských celebrit. Při pohledu na fotografie jejich dětí máte pocit, jako byste viděli jejich mladší verzi. Podívejte se, které hvězdné děti se podobají svým rodičům jako vejce vejci.

Brad Pitt a Shiloh Nouvel Jolie-Pittová

Slavný hollywoodský pár Brad Pitt a Angelina Jolie, který aktuálně prochází rozvodem, společně vychovával mnoho dětí. Některé adoptované, některé vlastní. Jejich nejstarší biologická dcera Shiloh Nouvel má v sobě rysy obou rodičů, jednoznačně však převažuje Brad.

Možná je to i tím, že patnáctiletá dívka sama sebe vnímá spíše jako chlapce a podle toho vypadá i její vizáž. A zatímco rysy v obličeji má spíše po otci, její rty jako by kopírovaly ty Angelininy.

Demi Mooreová a Rumer Willisová

Herečka Demi Mooreová a její neméně slavný exmanžel Bruce Willis společně zplodili tři dcery. Všechny se podobají spíše své matce, nejstarší Rumer ale jako by jí přímo z oka vypadla.

Tom Hanks a Colin Hanks

Představitel Forresta Gumpa a Robinsona Crusoe má čtyři děti. Nejstarší syn Colin kráčí ve stopách svého slavného otce a rovněž se stal hercem. A čím je starší, tím více se mu podobá i fyzicky.

Uma Thurmanová a Maya Thurman Hawkeová

Neohrožená nevěsta z kultovního filmu Kill Bill Uma Thurmanová má s exmanželem režisérem Ethanem Hawkem dvě děti. Starší z nich, Maya, se živí jako herečka a modelka. Při pohledu na ni, jako by člověk koukal do tváře mladší Umy.





Meryl Streepová a Mamie Gummerová

Trojnásobná držitelka Oscara Meryl Streepová je nejen výbornou herečkou, ale také čtyřnásobnou matkou. A svou nejstarší dceru Mamii, která se také věnuje herecké kariéře, rozhodně nezapře.

Ben Stiller a Quinlin Stiller

Staršímu z dětí herce a režiséra Bena Stillera Quinlinovi je teprve 15 let, jeho obličej je tak stále velmi dětský. Už se v něm ale rýsuje podoba jeho slavného otce.

Drew Barrymoreová a Olive Barrymore Kopelmanová

Hollywoodská herečka s bouřlivým mládím se stala matkou teprve před pár lety, nyní má dvě malé holčičky. Starší z nich, Olive, je takřka kopií své matky, respektive její dětská verze.

Mohla by ji klidně vystřídat ve filmu E.T. Mimozemšťan z roku 1982, kde Drew hrála jako sedmileté děvčátko, a nikdo by si toho zřejmě nevšiml.

Johnny Depp a John "Jack" Christopher Depp

Johnny Depp má dceru a syna, který je sice po něm pojmenovaný John, ale přezdívá mu Jack podle postavy kapitána z filmu Piráti z Karibiku, kterého ztvárnil. Jackovi je 19 let a velmi nápadně se podobá svému otci. I kdyby tak Johnny chtěl, nezapřel by ho.

Morgan Freeman a Alfonso Freeman

Morgan Freeman je několikanásobným otcem, přičemž nejstaršímu synovi Alfonsovi je už 61 let. A na první pohled by si ho s otcem kdekdo spletl, jsou si podobní téměř jako vejce vejci.