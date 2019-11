Když otěhotněla, začala škytat. Už 11 let ji trápí škytavka! Lékaři řekli proč

Jednatřicetiletá maminka dvou dětí z Velké Británie trpí poměrně neobvyklým problémem - už 11 let ji trápí škytavka. Vyzkoušela všechny osvědčené triky, ale nic nezabralo. Po rozsáhlých testech a vyšetřeních lékaři přišli na to, že její škytání je důsledkem mozkové mrtvice, kterou nejspíš prodělala v těhotenství.

Lisa Gravesová začala škytat v roce 2008, když čekala své první dítě. Od té doby uplynulo už téměř 12 let, škytavka ale stále nepřestala. Jednatřicetiletá žena z britského Lincolnu vyzkoušela všechny triky od citrónu, přes lžíci cukru až po leknutí, ale nic z toho jí nepomohlo.

"Někdy mě to probudí v noci, někdy i mého manžela," řekla žena britskému deníku Daily Mail. Lékaři provedli nejrůznější testy a vyšetření a zjistili, že Lisa musela v těhotenství prodělat mozkovou příhodu, na které jsou těhotné ženy víc náchylné, a škytavka je velmi vzácným vedlejším příznakem.

Chronická škytavka se dá léčit, Lisa však léky odmítá kvůli možným vedlejším účinkům. Léky, které se obvykle při těchto problémech užívají, mohou způsobovat nevolnost nebo problémy se spánkem. "A také nechci být závislá," řekla.

Její škytání je náhodné, občas to může být dvacetkrát za hodinu, občas ani jednou. "Byly doby, kdy jsem se kvůli tomu cítila dost trapně," uznala. Teď už ale prý přijala svůj osud. "Myslím, že budu škytat až do smrti, je to už holt mou součástí," dodala.