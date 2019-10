Když psi prdí ...

Množství plynu a jeho zápach závisí na stravě, kterou rozkládají. Zatímco lidé trpí flatuencí po luštěninách, česneku, vajíčkách, velkému množství cukru, někteří i mléku a ženy třeba v těhotenství, psi mají problém především s obilovinami, sojou a nebo vysokou dávkou proteinů či druhem granulí, které špatně tráví.



Jak psům pomoci?



Jednoduše krmte kvalitou vhodnou pro psy a ne pro slepice. Poznat v dnešní době kvalitní granule, je náročné i pro odborníka, přesto existují zjednodušená pravila, kterými je dobré se řídit.



Čtěte složení krmiva. Každý výrobce granulí by měl uvádět složení krmení podle nejvyššího obsahu v granulíchKvalitní psí granule pro zdravého normálního psa by měli mít ve složení(kuřecí, hovězí, kachní, kozí) namísto masové nebo proteinové směsi. Dále pak preferujte složeníReference od zkušených kynologů, zavedená značka a dohledatelné reference.Váš pes a jeho exkrementy. Velikost a kvalita exkrementů je přímo úměrná stravitelnosti potravy. Důležité je též pravidelné vyprazdňování. To má vliv na správnou funkci pachových žláz psa.Jak poznáte kvalitní a zdravé granule pro psy? Již bylo řečeno, že ve „Složení“ mají na prvním místě maso. Mohou být i za studena lisované. Ty si uchovávají kvalitu přírodních živin vč.vitamínů a jsou bez konzervantů. Takové granule jsou např.ty od české rodinné firmy Yoggies. Dokonce jsou baleny v recyklovaném papírovém obalu..Rada: Pokud váš pes trpí plynatostí, nebo dokonceje první krok při průjmech u psů, aby se střeva uklidnila. Na uklidnění střev jePokud se stav během dvou dnů nelepší nebo se zhoršuje, je potřeba navštívit veterináře, aby vyloučil závažnější zdravotní problém. Jogurty pro psy oblíbené nejen u psů, kteří trpí průjmovými onemocněními, nebo plynatostí, ale s oblibou je používají i chovatelé, majitelé štěňat i březích fen, nebo chovatelé, kteří potřebují své psy zdravě a kvalitně dokrmovat. Yoggies jogurty pro psy a kočky například při silných průjmech psů i koček, ale i při podávání antibiotik. V tom případě je vždy lépe se s veterinářem poradit, protože některá antibiotika mohou s probiotiky kolidovat. Yoggies jogurty pro psy mají svou jedinečnou funkci i díky tomu, že neobsahují žádnou laktózu, kterou psi a kočky neumí trávit.