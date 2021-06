Když to bude kluk, bude se jmenovat třeba Rocky, prozradil bijec Vémola

Bojovník Karlos Vémola a jeho snoubenka Lela Ceterová jsou šťastnější než kdy dřív. Sexy blondýnka svému Terminátorovi před pár měsíci odpustila nevěru a teď už očekávají dalšího potomka. Štáb Života ve hvězdách s nimi vyrazil na nákup výbavičky a při té příležitosti zamilovaní snoubenci prozradili detaily své svatby a potenciální jméno miminka. A jak by se u tohoto páru dalo čekat, bude to extravagantní záležitost.

Karlos se i s těhotnou snoubenkou Lelou a malou dcerkou Lili jeli podívat po výbavičce pro očekávaný přírůstek a štáb Života ve hvězdách byl u toho. Pohlaví miminka ale pár neví, protože se chtějí nechat překvapit. Lela je právě ve čtvrtém měsíci a budoucí manželé Vémolovi jsou připraveni na obě možnosti.

"Pokud to bude holčička, tak se zatím vejdou do jednoho pokojíčku, protože Lili má největší pokojíček v baráku. A pokud to bude kluk, tak asi budu muset předělat svoji posilovnu a přistavět novou dole," popsal Vémola. Lela by si ale víc přála chlapečka.

Druhé těhotenství s ní prý mává stejně jako to první. "Špatně to snáší a nejvíc to odnáší táta, viď. Máme ranní nevolnosti od rána do večera," nastínil některé starosti Vémola. A jestli bude tatínek u porodu, prý rozhodla maminka. "Byl i s Lilinkou, tak nemůže chybět ani u druhého. Psychická podpora muže je dost důležitá," má jasno Lela. "Takže asi nebudu mít jinou možnost," dodal zápasník.

Pokud půjde vše podle plánu, tak by mohli sourozenci slavit narozeniny jen pár dní od sebe. Snoubenci mají dokonce vytipováno, kdy se začnou snažit o třetího potomka. "Záleží, jestli budu zápasit. Protože nám se miminko vždycky povede po vyhraném zápasu. Já na to stejně jindy nemám čas," směje se Vémola s přezdívkou Terminátor.

Lela své těhotenství oznámila Karlosovi přes zprávu a ten se okamžitě prokecl. "Já jsem to přečetl nahlas v Karlos Show, všechny tři smsky. A pak čtu další zprávu a tam bylo: Nikomu to neříkej," vzpomínal Vémola. Naštěstí vše dobře dopadlo a Lela i s nenarozeným dítětem první týdny těhotenství zvládla. Můžou už se tedy bavit i o jménech.

Karlos by si představoval nějaké pořádné jméno. "Uvidím, které mi projde, ale rozhodně bych si přál nějaké vítězné, bojové jméno," popsal. "Bivoj mi asi neprojde, tak něco mezi Arnoldem a Rockym. Zkrátka, aby to bylo něco, co mě celý život inspirovalo. No byl Rocky Balboa a Rocky Vémola zní taky dobře, ne?" otázal se své budoucí ženy.

Jak to dopadne, je ale zatím ve hvězdách. Nyní navíc ještě plánují pořádnou a neobvyklou svatbu. "Datum 28. července už máme potvrzené. Před čtyřmi lety jsme v tento den měli první rande na Žižkovské věži. Tak jsme to chtěli udělat tam, ale budeme mít víc hostů, než by unesla, tak to uděláme na Občanské plovárně. A první tanec budeme mít na molu na Vltavě," nastínil Vémola, jak bude veselka vypadat.

"A mají tam taky velký park a já samozřejmě musím mít na svatbě lvy. Ti tam prostě musí být," prozradil Vémola. Jeho nastávající už se začínala zlobit, že prozradí úplně všechno. Tak to prý bude zkrátka svatba, jakou jste ještě neviděli. Za to by měly stát i nevěstiny šaty, které se už dva měsíce šijí.



