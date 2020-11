Peklo před úřadem! Měli rezervaci na čas, stejně čekali hodiny ve frontě

Omezené úřední hodiny na Úřadech práce stále vyvolávají mezi občany po celé republice emoce. Přestože na Novodvorské probíhalo odbavování klientů poměrně svižně, problém nastal ve chvíli, kdy se o přednostní vstup přihlásili občané, kteří si na webových stránkách instituce sjednali schůzku přes objednávkový formulář. Právě proto, aby se vyhnuli případnému čekání ve frontě.

"I když jste objednaní online, tak vám na místě řeknou, že je to nezajímá, že se máte na dvě hodiny postavit do fronty. Chápu, že je koronakrize, ale tohle je strašné, jak to funguje," nechala se slyšet objednaná klientka.

Do stejné situace se dostala i maminka s kočárkem, na kterou nikdo nebral ani navzdory dohodnutému termínu a chladnému počasí ohledy. "Dostala jsem zprávu, že mám přijít na devátou hodinu. Dokonce mi přišel i kód, kterým se mám dostat dovnitř. A když jsem teď přišla, tak jsem se dozvěděla, že byly objednávky zrušené."

Úřad se k nešťastné situaci vyjádřil prostřednictvím tiskové mluvčí Kateřiny Beránkové. "Může nastat situace, kdy úředník, ke kterému byli klienti předem objednaní, onemocní, nebo má nařízenou karanténu a jeho kolegové se snaží předem objednané klienty kontaktovat a přesunout na jiný termín. Bohužel často dochází k tomu, že lidé telefony nezvedají nebo nereagují na e-mailové výzvy, proto je pak počet příchozích klientů vyšší, než lze kapacitně zvládnout."

I přesto, že úřadu zaměstnanci evidentně chybí, objednávkový formulář je na webových stránkách stále aktivní, a tak není vyloučené, že se situace bude i v budoucnu opakovat.

Jednou z možností, jak se vyhnout dlouhému čekání je vyřízení méně naléhavých záležitostí z domova nebo vyrazit na úřad v brzkých ranních hodinách. Na Novodvorské se ve středu shromáždilo ještě před otvírací dobou okolo padesáti občanů.