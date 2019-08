Kemp Kajlovec majitelé postupně zvelebují, za snahu dostali bronz

Kemp Kajlovec, příroda, koně, a okolo samé lesy a potůčky. Oáza klidu je jen 60 kilometrů od Ostravy. I když kemp vypadá jako z minulého století, má své kouzlo. Chatky voní dřevem a hlavně je všude čisto.

"Je to takový hodně vyžitý. Skříň, postele, stoleček, jedna židle," hodnotí kemp návštěvnice. Další se s ní shodla, že by to v kempu mohlo být lepší. Na přespání to prý ale stačí. Záchody a sprchy voněly.

I když pro děti je v kempu obrovské vyžití, podle reportérky TV Nova vypadalo vybavení, že by potřebovalo značnou rekonstrukci. "My jsme tady na táboře, takže nám se tady líbí, nic nám neschází," hodnotila kemp návštěvnice.

Kuchyně zvlášť vaří pro rekreanty a táborníky, ale i pocestní si přijdou na své. "Chutná, výborně tu vaří, máme tady šikovnou paní kuchařku," byla spokojená návštěvnice kempu.

Podle majitelky Aleny Piterové si mohou hosté pochutnat na zelné polévce, česnečce, gulášovce, nebo na smažených věcech, na hranolkách, párcích či klobásách.

Komu se nabídka nelíbí, může do restaurace, která je u kempu. Ceny má lidové – svíčkovou se šesti koupíte za 150 korun.

Nedostatky kemp bezesporu má, třeba ve sprchách. Z minulého století vás ale vyvede sauna a vířivka v areálu, samozřejmě za poplatek. Smí do ní ale i děti, které jsou v kempu na táboře.

Do kempu smí i psi, připojení ke karavanu mají, cena za noc pro jednoho v chatce je 280 korun, pokoj stojí 330 Kč na osobu, stan nebo velký karavan 90 korun. "Čtyřlůžková chatka s vybavenou kuchyňkou a záchodem je za 950 korun za noc.

Noví majitelé začínají kemp rekonstruovat, mají nové sociálky u stanů a chtějí pokračovat dál, s odřenýma ušima a za snahu jim tedy udělujeme bronz.