Kemp Mydlák cílí na rodiny s dětmi. Takhle obstál u inspektora TV Nova

Areál nabízí ubytování v devíti chatkách, pod stanem a přijet můžete i s karavanem. Kemp Mydlák leží na břehu Mydlovarského rybníku, necelých 7 kilometrů od Hluboké nad Vltavou. Kemp je na první pohled čistý a nově opravený. Lidé se sem prý rádi vracejí.

"Krásné je to tady, i to okolí. Je to tady čisté, restaurace je také v pohodě, dáváme si tam langoš, pizzu, kávu. Spokojenost," rozplývá se jedna z oslovených turistek.

Toalety čisté, ale s pavučinami

Při návštěvě samozřejmě nemůžeme vynechat toalety a sprchy. U vstupů nechybí dezinfekce na ruce. "Toalety jsou tady na první pohled čisté, dokonce tady vidím hned několik toaletních papírů. Co mi ale trošku vadí, jsou všudypřítomné pavučiny," popisuje prázdninový inspektor.

"Vyřešíme to s paní uklízečkou, která nám tady uklízí ráno a večer, se s ní domluvíme, že by to tu bylo potřeba vymést koštětem," slibuje rychlou nápravu recepční Tereza Jílková.

Chatky jsou čisté, nechybí lednička

Jdeme se podívat do chatky. Uvnitř je čisto. Ubytovat se v nich mohou až čtyři lidé, nechybí lednička, šatní skříň a stůl se židlemi. "Povlečení lidé dostanou, někteří si vozí svoje, ale většinou dáváme," říká recepční.

V kempu je malá společná kuchyňka, nechybí v ní rychlovarná konvice, mikrovlnka, uvnitř jsou dva vařiče a dřez na nádobí.

Vyžití pro drobotinu nechybí

Nejmenší návštěvníci se mohou v kempu zabavit na novém dětském hřišti. Voda v rybníku je vhodná ke koupání i teď na konci prázdnin. "Je pěkná, čistá oproti jiným rybníkům kolem, takže se nám tady líbí," pochvaluje si další z návštěvnic kempu, která kvituje i místní restauraci.

Občerstvit se můžete právě v ní. "Máme pizzy, smažený sýr, smažený hermelín, kuřecí řízečky, mydláckou směs, také nějaké hotovky, ty obměňujeme. Také polévky, utopence, nakládaný hermelín," vyjmenovává nabídku obsluha. Ceny za jídlo se pohybují od 50 do 150 korun.

Ceny a závěrečné hodnocení

V chatce se ubytujete za 575 korun za noc, za stan dáte 95 korun, obytné auto vás vyjde na 140. Děti do 6 let mají ubytování v kempu zdarma. "Kemp Mydlák nás mile překvapil, výhradu máme pouze k pavučinám, rozhodli jsme se tedy udělit stříbro," uzavřel prohlídku areálu prázdninový inspektor.