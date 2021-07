Kemp u Orlíku podle policie někdo zapálil! Zatím není jasné, zda úmyslně

Vyšetřování rozsáhlého požáru karavanů v kempu Radava u Orlické přehrady má první výsledky. Hasiči vyloučili technickou závadu. Podle kriminalistů mohl někdo požár založit úmyslně, mohlo to být také z nedbalosti. Povodí Vltavy teď bude s kempaři jednat o novém zázemí pro karavany.

Obří plameny šlehaly do korun stromů. Ozývaly se výbuchy. Oheň zachvátil kemp na Radavě v noci na úterý. "To šlo tak rychle, říkala jsem, kdyby ti hasiči nepřijeli tak brzy, tak jsme shořeli i my tady," popsala jedna z místních.

Z jedenácti karavanů a obytného vozu zbyly jen ohořelé kostry. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo. Paní Podruhová si život zachránila na poslední chvíli. "Jsem vyběhla ven, to už jsem viděla, že to tady hoří, zůstaly mi tam doklady, zůstalo mi tam všechno," uvedla Věra Podruhová.

Po dohašení požáru místo prohledali vyšetřovatelé se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání hořlavin. Hasiči už vyloučili technickou závadu. Podle informací TV Nova zatím vše nasvědčuje tomu, že obrovský požár se škodou přes jeden a půl milionu korun má na svědomí odhozený nedopalek.

"Pracujeme se dvěma verzemi, a to je jak úmyslné, tak nedbalostní zapálení místa činu. Kriminalisté zadali i expertízy z oboru chemie a budeme čekat na jejich výsledky," sdělila mluvčí policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Požářiště zatím zůstává za policejní páskou. Jestli se tady objeví nové karavany, zatím není jasné. "Teď uvidíme, jak se k tomu postaví Povodí Vltavy, jestli nás odtud nevyžene," řekl jeden z kempařů.

"Proběhne tento pátek veřejné jednání. Představíme investiční záměr na opravy kempu," reagoval mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Jasno by mělo být po víkendu.