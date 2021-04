Kempy se na sezónu plní! Jeden vyprodal chatky na červenec za 6 hodin

Češi stále nemají jistotu, jestli se v létě dostanou do zahraniční, a tak si aspoň pojistili místo v tuzemském kempu. Oblíbená rekreační střediska hlásí tři měsíce před začátkem prázdnin téměř vyprodáno. Zájem je dokonce i o netradiční hobití domky, které jsou určené na krátkodobé přespání.

I když Češi o Velikonocích znovu vytáhli zimní kabáty a čepice, téměr strhli rezervační systémy tuzemských kempů. Zájemci o tuzemskou dovolenou rozebrali v první fázi chatky.

"Vzhledem k enormnímu zájmu a telefonátům jsme upravili i rezervační systém. Online můžete vidět, která chatka je volná, a která ne, případně, která je teprve ve splatnosti. Tam jsou čekačky, protože se občas stane, že si někdo pobyt rozmyslí," vysvětlil manažer plzeňského Kempu Keramika Vladimír Čech.



"Největší zájem je o čtyřlůžkové chatičky, kde je vlastní sociální zařízení. Dá se říct, že z osmdesáti procent už máme prázdniny zaplněné," zhodnotila situaci provozní Autokempu Golf Poděbrady Renata Čechráková.



Češi se připravují na variantu, že se na zahraniční dovolenou kvůli pandemickým opatřením nedostanou. Už loni se k tradici kempování vrátily desítky rodin a letos se k nim přidali další. Kemp Stará Živohošť hlásí stop stav na červenec už teď.



"Za šest hodin jsme měli vyprodané veškeré chatky, což je 50 procent kapacity celého areálu. Když to srovnám s loňským rokem, tak jsme měli ještě před sezónou pár volných pokojů. Letos to bude do konce tohoto měsíce naplněné," objasnil jednatel Rekreačního a školícího střediska Stará Živohošť Jan Voštinka.

"Lidé se obávají, že nebudou mít možnost se ubytovat v chatkách, tak chtějí rezervovat dokonce i místa pro stany a pro karavany," dodal manažer Kempu Keramika.

Kempy se připravují na nával klientů celou zimu. Kromě běžné každoroční údržby se jejich provozovatelé zaměřili i na bezpečnostní opatření proti koronaviru. Například u Hracholuské přehrady na Plzeňsku si opatřili dezinfekčního terminátora a bezkontaktní teploměry.



"Osobě, která přijde do kempu, bude bezdotykově změřena teplota. V případě vyšší teploty, zabzučí bzučák a následně klienta požádáme o předložení testu," zmínil novinku Vladimír Čech.

A doplnil: "V opatřeních by mohla být podmínka dvoumetrových rozestupů, a tak jsme také rozšířili restauraci a udělali rozestupy mezi stoly."



Zájemci o kempování, kteří prošvihli rezervaci chatek, teď musí vzít zavděk plácky pro stanování nebo čekat, zda-li se v rezervačním systému na poslední chvíli neuvolní místo.