Kemp se chlubí širokou nabídkou piva, má ale jen čtyři toalety!

Rekreační středisko Pohoda, nebo také kemp Pohoda, najdete v městysu Zvíkovec, který má zhruba 200 obyvatel. Dostanete se do něj pohodlně jak na kole, autem, autobusem, tak dokonce loďkou. Leží totiž přímo u řeky Berounky a jeho provozovatel ví, na co návštěvníky nalákat.



"Na ceny stanů, na ceny chatek a na domácí českou kuchyni, kterou vaříme už od roku 2013. Lidí sem jezdí čím dál tím více a chceme být jiní, takže tady máme osmipípu a nabízíme sedm druhů piva a limonádu," řekl provozovatel kempu Martin Veselý.

Ubytování



Chatka je až pro čtyři osoby, a stojí 500 korun na noc bez ohledu na to, jestli v ní spí jeden člověk, nebo je plně obsazena.

"V podstatě je to chatička jenom na přespání, pokud někdo chce ledničku, vybavíme to ledničkou, pokud chce někdo rychlovarnou konvici, dostane i rychlovarnou konvici," objasnil Veselý možnosti nadstandartního vybavení.



A to všechno bez dalšího příplatku. Za místo pro stan zaplatíte 45 korun, stejně tak za každou osobu, děti nic neplatí. Auto si zaparkujete za 50 korun na celý den.



Mnozí hosté se pravidelně vrací. "Už jsme tady čtvrtým rokem a líbí se nám tady, hlavně kvůli klukovi, ten tady chytá ryby. Jsme tady opravdu spokojení," řekl jeden z hostů. Někteří tam jsou dokonce už poosmé. V kempu jsou také velké chaty, které jsou pronajaté celoročně, stejně jako místa pro karavany.

Slabé sociální vybavení

Kamenem úrazu jsou sprchy, které jsou pro celý areál pouze dvě. "Sociální zařízení je tady takové jednodušší. Máme dvě dámské a dvě pánské toalety," přiblížil vybavení kempu provozovatel. Mýdlo nechybí, ani toaletní papír, a je tam čisto, jak se inspektorka přesvědčila na vlastní oči.



Podle rekreantů se kemp jmenuje Pohoda právem. "Je to tady výborný, mě se strašně líbí, jak se tady třpytí ty rybičky, co tam skáčou po té hladině, to je nádherný, ale já jsem úplně, úplně v úžasu," rozplýval se jeden z rekreantů.

Stravování



V kempu vám udělají i snídani, a to v průměru za 50 korun, a kuchařka ví, co lidem k obědu nebo k večeři nejvíce chutná. "Výpečky, hamburgery a také plněné bramborové knedlíky s uzeným," vyjmenovala. Burger včetně hranolek si tam dáte za 129 korun.



"Jídlo perfektní, domácí, za lidovku," zhodnotil host. "Dobře tady vařili, všechno tady bylo v pohodě, takže se nám tady rozhodně líbilo," dodal vodák.

Tip na výlet



Pokud nejste vodáci, a chcete si udělat výlet do okolí, můžete využít například cyklostezku, která vede až na hrad Krakovec. Naopak zámek inspektorku moc nepotěšil. Na zvíkovecký zámek se můžete podívat pouze zvenku, v současné době je totiž v rekonstrukci.



Rozhodně ale stojí za úvahu zhruba 15minutová procházka na vyhlídku na Plazích. Ta se nachází asi kilometr od samotného kempu.

Závěrečné hodnocení



Inspektorka se vážně zamýšlela, zda vůbec kempu udělí medaili. Přesvědčila ji ale spokojenost rekreantů, a také to, že i přes obyčejné prostředí se o kemp opravdu starají a mají v něm čisto. Proto si vysloužili bronzovou medaili.



