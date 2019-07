Kemp v lázních má bronzovou! Podívejte, co se lidem nelíbilo

Kemp má kapacitu 220 lůžek. Lidé najdou ubytování v chatkách, srubech a mobilních domech. K dispozici je i stanová louka a místo pro karavany s přípojkou elektrického proudu. Kemp v Konstantinových Lázních je v provozu 21 let a přijet se do něj dá ve směru od Karlových Varů a Plzně.

Provozní kempu Michala Šabková se Prázdninovému inspektorovi, kterým byl tentokrát reportér František Nyklas, pochlubila zrekonstruovanými sprchami.

K toaletám se ale mezi rekreanty objevila první kritika. "Chybí toaletní papír na záchodě a mýdlo na ruce. A ten úklid by mohl být taky lepší," stěžovala si jedna z turistek. Provozní uvedla, že sprchy myjí dvakrát denně.

Reportér se podíval i do chatek a ne se všemi byl spokojen. "Tady vidíme, že opravdu je to starší. To je asi z nějakých 70. let minulého století. Jak brzo se zbavíte těchto kousků, kdy to budete renovovat?" ptal se provozní. "Všechno jde postupně. Vždycky každý rok přibude něco novýho," odpověděla Šabková.

Bazén má omezenou otevírací dobu od deseti dopoledne do šesti hodin večer. Ani to se některým rekreantům nezamlouvá. "Je problém s dopouštěním bazénu. V Konstantinkách máme ještě obecní bazén a ještě welness. Takže spotřeba je ohromná," vysvětlila provozní kempu.

Kemp má restauraci, na výběr bývají dva obědy a minutky. "Když je tu hodně lidí, tak se dlouho čeká. Někdy máte problém, že jdete pozdě a nedostanete, co byste chtěli," prozradila rekreantka.

Například za stan zaplatíte na noc podle velikosti 70 nebo 150 korun. Za chatku pro dva až šest lidí od 600 do 1200 korun na noc. Za zvíře 150 korun a parkování auta přijde na padesátikorunu na noc.

Výtky se mezi rekreanty sice objevily, ale jinak tu jsou prý spokojeni. Rozhodli jsme se proto kempu La Rocca v Konstantinových Lázních dát bronz.