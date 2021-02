"Kéž chcípneš v bolestech i s tvojí rodinou!" Hejtmani čelí výhrůžkám

Plné zloby a nenávisti jsou podle hejtmanů příspěvky, které musí v poslední době číst. "Udělal jsem jednu velkou chybu a podíval jsem se na diskuse pod příspěvky a musím říct, že to je jen pro otrlé povahy. Časté dotazy, kolik jsem za to dostal, epidemie není, vulgarismy, urážky, obviňování," uvedl například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).



Středočeská hejtmanka Petra Pecková zveřejnila dokonce konkrétní vzkazy, které jí lidé píší. "Ty jsi debilka, nouzový stav si vyhlaš u sebe doma, kéž chcípneš na rakovinu v bolestech i s tvojí rodinou, to Ti přeji ze srdce," stojí ve vzkazu od muže, který má profil na jméno František Klimpera.



Urážkám čelí také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). "Pane Vondráku, Vy jste takový zaprodanec. Proč stále nouzový stav, když nic stejně neřeší a nevyřeší nic! Běžte opravdu už do prd...e," napsal hejtmanovi uživatel Martin Kučera.



Hejtmani se ale tvrdé kritice brání. "Běžte se už konečně někdo z tepla svého domova podívat do nemocnic. Nastupte jako dobrovolníci a pojďte pomoci. U počítače nebo mobilu, to je odvahy," vyzývá diskutující například pardubický hejtman.



Ke zklidnění apeluje také hejtmanka Pecková. "To, co zažívám v posledních hodinách, by nikdo z vás zažívat nechtěl. Většina emailů, telefonů a esemesek, které chodí, je zlých, agresivních a plných nenávisti. Ve stejné situaci jsou i ostatní hejtmané. Tak přesně do tohoto stavu Českou republiku dovedl premiér této země. Protože nedokáže obhájit svoje kroky, nalézt pro ně podporu a spojit národ. Já prosím všechny, aby zklidnili své emoce a chovali se odpovědně a nepsali druhým to, co by nikdy nechtěli číst sami," napsala středočeská hejtmanka.

Anketa Přijde vám to v pořádku? Ano, lidé jsou naštvaní 17 108 hlasů Ne, tohle by si nikdo dovolit neměl 83 520 hlasů Hlasovalo 628 lidí.



Podle hejtmana Iva Vondráka je dohoda s vládou správná. "Rozumím tomu, že jsou lidé naštvaní, nikoho to už nebaví, ale znovu opakuji, zrušení nouzového stavu by žádnou výraznou změnu do běžného života nepřineslo, jen by nám to vzalo účinné organizační nástroje," vysvětlil Vondrák opatření.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) další trvání nouzového stavu obhajuje. Podívejte se na jeho vyjádření: