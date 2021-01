Kila zmizí sama? S dietou KetoMix snadno a rychle!

Potřebujete také zhubnout, ale bojíte se nepohodlí, hladu a cvičení? Podobné pocity zažívá většina lidí, kteří o hubnutí přemýšlí. A proto má KetoMix dieta takový úspěch. Nic takového vás s ní totiž nečeká. Naopak si budete připravovat 5x denně pokrmy, které nejen chutí připomínají vaše oblíbená jídla.



Důležité je hubnout tuky nikoli svaly



Problémem většiny redukčních diet je fakt, že při nich tělo ztrácí až 40 % svalové hmoty. Svaly jsou ale hlavními spalovači tuků. Tělo se tedy po skončení diety nedokáže, kvůli úbytku svalů, vypořádat se stejným množstvím energie jako před dietou, a tak logicky přichází jojo efekt. KetoMix dieta je však založena na úplně jiném principu. Při jejím dodržování hubnete pouze vaše tukové zásoby a většina vaší svalové hmoty zůstává zachována. Ptáte se, jak je to možné?



Hlídejte si příjem cukrů



KetoMix využívá jednoduchý princip hubnutí, který funguje na všechny bez rozdílu věku či pohlaví. Když kontrolovaně omezíte ve svém jídelníčku příjem sacharidů (tedy cukrů), v těle nastane naprosto přirozená biochemická reakce. Chybějící cukry začne nahrazovat ketony, což jsou látky, které si samo vytvoří z vašeho uloženého tuku. To znamená - omezíte cukry, a pokud máte zásoby tuku, tělo ketony využije jako náhradní zdroj energie. Tím pádem hubnete jen tuk, nikoli svaly. A vaše kila začnou ubývat. Rychle a bez sebemenší námahy.



Cukr je i tam, kde byste ho nečekali



Než se do hubnutí pomocí ketózy pustíte sami a bez pomoci, dobře si vše nastudujte. Vyloučit ze stravy sacharidy totiž neznamená vynechat jen sladkosti. Sacharidy obsahují třeba i brambory, rýže nebo pečivo. Najdete je v ovoci i zelenině. Obsahují je dokonce i některé čaje. A to už vůbec nemluvíme o jogurtech či zdravě se tvářících produktech, kterých jsou v obchodech plné regály.



KetoMix dieta vám poskytne vše, co pro hubnutí potřebujete



Pokud chcete hubnout opravdu efektivně a bez toho, abyste pravidla diety museli zdlouhavě studovat, svěřte se do rukou odborníků. KetoMix dieta vám poskytne jídla na celou dobu hubnutí. K ruce budete mít výživové poradkyně, které vám zdarma zodpoví všechny vaše dotazy. Vybírat si budete z široké nabídky jídel – od koktejlů přes proteinové tyčinky, kaše či pudinky až k omeletám a polévkám, pečivu nebo těstovinám. Chutě na sladké zaženete perníkem, nízkosacharidovými čokoládami a čokoládovými krémy. A dovolit si můžete i sklenku KetoMix vína denně.



Proč hubnout s KetoMixem?



● Zhubnete rychle, pohodlně, bez hladovění a cvičení.

● Hubnutí je rychlé a bez jojo efektu.

● KetoMix jídla neobsahují přidané glutamáty a chemické přísady.

● Jídla jsou vhodná i pro celiaky nebo vegany a vegetariány.

● Zdarma získáte podporu výživových poradkyň a to po celou dobu diety.

● Informace i vše potřebné pro dietu najdete přehledně na www.ketomix.cz.

● Jídla objednáte z domova a vše pohodlně a diskrétně dorazí až k vám.