Kim se setká s Trumpem! Máme určitou chemii, hlásí americký prezident

Americký prezident Donald Trump v sobotu na svém twitteru informoval, že by se rád sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Chtěl si s ním potřást rukou a pozdravit ho. V neděli jihokorejský prezident Mun Če-in potvrdil, že jeho protějšek pozvání přijal.

Schůze se bude konat v demilitarizované zóně mezi Severní a Jižní Korejí a Trump se na ni velmi těší. To i potvrdil na svém projevu v Soulu, který se konal po pracovním obědě, na kterém byl s Mun Če-inem. "Jedeme na hranici demilitarizované zóny a setkáme se s Kimem. Těším se na to. Těším se, až ho uvidím," citovalo Trumpa CNN.

Jihokorejský prezident doufá, že se podaří Trumpovi zajistit na Korejském poloostrově trvalý mír. "Pokud budeme i nadále komunikovat a spolupracovat v dialogu, můžeme se posunout lepším směrem...Doufám, že prezident Trump vstoupí do historie, jako prezident, který přinesl mír na Korejský poloostrov. Mír vyžaduje více odvahy, než konfliktu," řekl Mun Če-in.

Trump také v projevu dodal, že má s Kimem určitou chemii. "Uvidíme, co se stane. Máme dlouhou cestu. Ale nespěchám..Takže chci jen říct, že míříme do demilitarizované zóny a je to něco, co jsem plánoval už dávno...," uvedl Trump.

Podle odborníků by setkání nemuselo stačit k tomu, aby se vyřešila hlavní otázka, a to denuklearizace Severní Koreje, kterou USA požaduje. Výměnou za to by mohly zrušit sankce uvalené na KLDR.

V neděli by také mohlo dojít k historickému momentu, pokud by Trump překročil severokorejské hranice. Stal by se tak totiž prvním úřadujícím americkým prezidentem, který by navštívil KLDR, uvedl deník Le Monde.