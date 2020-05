Kino bez popcornu, ale zato s větším výběrem filmů, slibuje šéf multikin

"Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že i za těchto kompromisních podmínek jsme připraveni hrát a obnovit provoz ve všech našich multikinech," slibuje šéf Cinestaru Jan Bradáč. Skutečnost, že budou jednotlivá kina muset omezit kapacitu sálů a jejich návštěvníci udržovat odstup a vzdát se "chroupání" u filmu, plně akceptuje.

V první fázi obnovení provozu se tak kina uchýlí pouze k základní verzi – bez doplňkového prodeje. U filmu na velkém plátně si tak do odvolání nedáte žádné občerstvení zakoupené v prostoru kina, a nesmíte si dát dokonce ani své vlastní, donesené z domova. Návštěvník si tak zakoupí lístek skutečně jen na samotný film a v sále bude muset od ostatních diváků udržovat předepsaný odstup.

"Věříme tomu, že se situace bude dál vyvíjet pozitivním způsobem a my budeme schopni naše služby rozšiřovat. Věřím tomu, že v dohledné době budeme mít povoleno navyšovat počet diváků. V tuto chvíli pracujeme s tím, že maximální počet diváků v jednom sále může být 100," prohlásil Bradáč.

Co se týče programové nabídky, hodlají kina navázat tam, kde v březnu skončila. "Nasadíme velmi široce film, který byl zastaven v naprostém komerčním rozpuku, a to je skvělý dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Po týdnu jsme museli ukončit hraní nové "pixarovky" Frčíme, nestihli jsme v podstatě téměř vůbec uvést na plátnech kin nový film s Vinem Dieselem Bloodshot," vyjmenoval šéf Cinestaru.

Skutečnost, že některé z těchto filmů je už možné legálně pořídit na internetu, si Bradáč uvědomuje a nevnímá to jako překážku pro to, dál filmy promítat v kině. "My se tím nenecháme odradit, protože věříme, že ten zážitek v kině s sebou nese určitou neopakovatelnou hodnotu a věříme, že lidé k nám do kin přijdou," říká Bradáč.

S nadějnými vyhlídkami se obrací na počátek června a léto, kdy Cinestar plánuje zahájit sezónu novou premiérou komedie Ondřeje Trojana Bourák. Zároveň šéf sítě multikin plánuje divákům alespoň trochu vynahradit omezené pohodlí. Plánuje rozšířit dobu promítání a zařadit do nabídky i více filmů.

V rámci dodržování potřebných opatření bude personál kina řádně poučený a bude vždy delegován konkrétní člověk, který bude diváky informovat ohledně hygienických opatření a žádat je o spolupráci. V případě, že se některý z diváků rozhodne rebelovat a na zavedená pravidla nepřistoupí, bude z kina vykázán. "Z našeho pohledu to bude porušení provozního řádu, a tak bohužel takovému divákovi nebudeme moci umožnit, aby sledoval filmy v našich kinech. To se nedá nic dělat," varuje Bradáč.

Aktuální situaci vnímá šéf Cinestaru jako kompromis. Nepamatuje si prý, že by kdy za dobu dvacetileté existence multikin Cinestar kdy bylo dva měsíce v kuse zavřeno. "Všechno je to nové a učíme se, jak vlastně realizovat takové znovuobnovení kina. Ve všech ohledech je pro nás i toto kompromisní řešení lepší než nehrát a mít totálně zavřeno," uzavírá ředitel sítě multikin.