Mikulášská nadílka v ohrožení: Čerty a anděly děti asi neuvidí ani na ulici

Blížící se 6. prosinec tradičně provází v jeho předvečer mikulášská nadílka a průvody v ulicích měst. Letos však možná vše bude jinak. To, jestli budou moci vyjít tradiční mikulášské trojice, závisí na covidových číslech. Jaký by musel být vývoj pandemie, aby se mohl Mikuláš slavit v klasickém duchu, zjistíte v tomto článku.

Ministerstvo zdravotnictví představilo nový plnovaný model, kterým se budou řídit proticovidová opatření. Jeho součástí je tzv. rizikové skóre, podle kterého budou určovány stupně opatření. Těch bude pět a budou barevně odlišené. Ukázkovou tabulku představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ta oficiální by měla být k dispozici zhruba do 20. listopadu.

Klíčovým ukazatelem plánovaného modelu je 14denní incidence (nemocnost) na 100 tisíc obyvatel. Podle předběžného modelu nového semaforu bychom klasického Mikuláše mohli slavit, pokud by epidemiologická situace spadala do jednoho z prvních dvou z celkem pěti stupňů "škály pohotovosti".

Číslo R, tedy reprodukční číslo, by se muselo pohybovat na úrovni čísla 1, ideálně níže. To odpovídá nejvýše druhému stupni na novém semaforu. Počet případů na 100 tisíc obyvatel by musel být pod hranicí 100, ideálně do 60 za posledních 14 dní. Jestli bude možné na Mikuláše vyjít v maskách do ulic, se tak v rámci jednotlivých regionů může lišit.

Aktuálně se průměr počtu případů na 100 tisíc obyvatel pohybuje kolem 782. Jde tedy o několikanásobně vyšší číslo, než je "ideální stav". Například na Pelhřimovsku, kde je situace momentálně nejvážnější (1222,65 nakažených na 100 tisíc obyvatel), by číslo muselo dokonce klesnout na zhruba dvanáctinu.

V rámci prevence šíření nákazy by ale i nadále platila hygienická opatření. Byly by například povinné roušky ve vnitřních prostorách a venku rozestupy nejméně 1,5 metru. Zcela bez opatření by se 6. prosinec obešel jen v případě, že by do té doby covidová pandemie skončila, což podle odborníků nenastane.

Aktuální situace čertům, Mikulášům a andělům příliš nepřeje. Podle údajů ministerstva zdravotnictví je celé Česko červené a vycházet z domu se doporučuje jen v nejnutnějších případech, například kvůli práci, nákupu nebo lékaři. Oslavu dne oblíbeného hlavně u dětí "odpískala" například Praha.

"My jsme na magistrátu původně plánovali dělat mikulášskou besídku na Mariánském náměstí, ale s ohledem na ta epidemiologická opatření jsme od toho raději upustili. Situace v Praze je nyní určitě lepší než v ostatních regionech, ale to se může změnit, uvidíme, jak se budou vyvíjet epidemiologická opatření. Ministerstvo plánuje nový koncept opatření a je možné, že se situace do Mikuláše ještě změní, ale já osobně vyhlížím, kdy se budou moci žáci vrátit do základních škol," vyjádřil se pro TN.cz pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).