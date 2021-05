ŽIVĚ: Klaus měl Sovětům poslat obří balík peněz. Většinu z nich nevrátili

Exprezident Václav Klaus měl podle zjistění webu Aktuálně.cz krátce po Sametové revoluci poslat do hroutícího se Sovětského svazu půjčku ve výši 1,3 miliardy dolarů. Většina z těchto peněz nikdy vrácena nebyla, dluh nakonec o několik let později Česko Rusku odpustilo. Vyjádření Václava Klause ke kauze si můžete poslechnout živě v tomto článku nebo na TN Live, začátek tiskové konference je plánovaný ve 14:00 hodin.

Ve spolupráci s Hospodářskými novinami, Respektem a protikorupční organizací Růžový panter web Aktuálně.cz zjistil, že bez vědomí parlamentu krátce po Sametové revoluci ministerstvo financí v čele s Václavem Klausem poslalo Sovětům finanční obnos ve výši zhruba 1,3 miliardy dolarů.

"Byli jsme šokováni touto neuvěřitelnou snůškou lží. Věděli jsme o tom, dostali jsme už dříve sérii otázek na téma půjčky Sovětskému svazu, která byla schválena týden přes 17. listopadem 1989. Útok je založen na přesvědčení, že je možné po 30 letech, kdy navíc mnoho odpovědných osob nežije, tvrdit cokoliv, protože si to už nikdo nepamatuje. Já sám si na tuto půjčku nevzpomínám," vyjádřil se Klaus.

"Stalo se to měsíc předtím, než jsem se stal ministrem financí, nevěděl jsem o ní téměř nic a dodnes nevím. Nic tajného na tom nebylo. O půjčce rozhodla československá vláda dávno přede mnou. Nešlo o žádno rozhodnutí nového ministra financí. To vše jsem si ale musel nastudovat teď, nic z toho tehdy nebylo výslovně projednáváno. Byla to standardní smlouva o úvěrovém rámci," pokračoval.

Není jasné, na co konkrétně byly půjčené peníze vynaloženy. O ruském dluhu nicméně měli tehdejší politici hovořit jako o starých pohledávkách z éry před listopadem 1989. Několikrát se otevřela otázka o splacení dluhu, nakonec došlo na dohodu, jejímž výsledkem bylo, že Rusové celou částku ve výši zhruba 100 miliard korun splatit Česku nemusí.

Dohoda měla být uzavřena za vlády tehdejšího premiéra Miloše Zemana. Podepsal ji ministr financí Jiří Rusnok, pozdější předseda úřednické vlády, který dnes zastává funkci guvernéra České národní banky (ČNB).

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana pro TN.cz nicméně uvedl, že "dohodu o splacení zbytku dluhu schválila v srpnu roku 2013 vláda Jiřího Rusnoka." Dle dohody mělo Česko dostat pětinu dluhu zpět a zbytek odpustit.

ČNB odmítla poskytnout informace o převodech desítek miliard korun. "Tyto informace podléhají bankovnímu tajemství. Obecně lze pouze říci, že protistranou takovýchto peněžních převodů byl zpravidla Vněšekonombank, sovětský protějšek tehdejší Státní banky československé," vysvětluje Jiří Rusnok.