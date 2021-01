Klaus se obul do Blatného kvůli konspiracím: "Jediná lež je tu PES!"

Bývalý prezident Václav Klaus se ostře ohradil proti ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Kritizuje ho za to, že se na oficiálních stránkách ministerstva zdravotnictví objevila informace, že Klaus senior napomáhá šíření dezinformací. To předchůdce Miloše Zemana odmítá.

Ministerstvo zdravotnictví Klause zařadilo mezi autory výroků, které slouží k podpoře dezinformací a konspiračních teorií. Ministr Blatný měl Václavu Klausovi zaslat omluvný dopis, na který se bývalý prezident rozhodl reagovat rovněž dopisem. Žádal prý primárně o to, aby tvrzení, že jeho slova napomáhají konspirátorům, byla ze stránek ministerstva vymazána. To se ale nestalo.

"Došlo pouze k velmi neseriózní změně nadpisu této části stránek ministerstva. V původní verzi, na kterou jsem reagoval, bylo jejím nadpisem "Známé osobnosti často propagují dezinformace". V nové verzi se objevil nadpis "Výroky známých osobností jsou zneužívány pro propagaci dezinformací". Nejdříve jsem tedy dezinformace propagoval, později byly mé výroky zneužívány. Obojí je nesmysl," rozčílil se Klaus.

Kromě toho, že je dle jeho slov jednání ministerstva neseriózní, odmítá i samotné slovo dezinformace. "Nic jako dezinformace neexistuje. To je pouze módní pojem naší a evropské současnosti," tvrdí Zemanův předchůdce s tím, že jde o výraz užitečný jen pro totalitní společnost, kde existuje jen jedna jediná pravda.

Dezinformace by Klaus dle svého vyjádření hledal jinde. Například v protiepidemickém systému PES. "Manipulaci lidí bych hledal někde jinde. Vážený pane ministře, nevěřím vám, když píšete, že cílem nás všech je, abychom se co nejdříve vrátili zpět do běžného života. A že jsou k tomu nezbytné pravdivé informace," vyjádřil se v dopise.

"Kdyby to byla pravda, nemohl by váš úřad zakládat svou proticovidovou politiku na systému PES, který svou absurdní konstrukcí s pravdivostí informací nic společného nemá. PES je dezinformací par excellence. Mám strach, že Vaše ministerstvo dostatečně neregistruje kritická stanoviska k systému PES," nešetřil kritikou bývalý prezident.