Severní Korea se poprvé od nástupu Joa Bidena do úřadu vymezila vůči jeho politice. Americká vláda chce prý být vůči komunistickému režimu dál nepřátelská. Pchjongjang to uvedl jen den po té, co Washington oznámil, že je připravený jednat o omezování korejského jaderného programu.