KLDR opět spustila jaderný reaktor. Může v něm vyrábět zbraně

Severní Korea zhruba po dvou letech obnovila jadernou činnost v komplexu Jongbjon. Vyplývá to z výroční zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Zdá se, že Severní Korea restartovala jaderný reaktor, o kterém si inspektoři a pozorovatelé myslí, že produkuje plutonium pro jaderné zbraně. Agentura však nemá od roku 2009 do Severní Koreje přístup, neboť Pchjongjang zakázal inspektorům vstup, informuje Guardian.

Země od té doby ale i nadále pokračuje v testech jaderných zbraní. Poslední proběhl v roce 2017. "Neexistovaly žádné náznaky toho, že by byl reaktor v provozu od začátku prosince 2018 do začátku července 2021. Aktuálně se ale objevují náznaky toho, že by mohl být reaktor opět v provozoru," uvedla MAAE v tiskové zprávě.

Areál v Jongbjonu se nachází přibližně 100 kilometrů severně od hlavního města Pchjongjang. Kromě experimentálního reaktoru jsou jeho součástí zařízení na získání plutonia z vyhořelých tyčí.

Severokorejská vláda spustila reaktor v prosinci 2002, o několik let později byl však komplex uzavřen. Satelitní fotografie pořízené v létě 2013 však ukázaly, že komplex je opět v provozu. Podle odborníků dokáže při plné kapacitě vyprodukovat šest kilogramů plutonia ročně, což by stačilo k výrobě atomové bomby.