Kličkoval, pak naboural kandelábr. Při dechové zkoušce muž usnul

Kuriózní nehodu vyšetřují zlínští policisté. V pondělí před jednou hodinou ráno naboural třiatřicetiletý muž ve Zlíně – Malenovicích do sloupu veřejného osvětlení. Když policisté chtěli zjistit, jestli není opilý, měli smůlu. Šofér jim při foukání do přístroje totiž usnul.

Policisté třiatřicetiletého řidiče z obce nedaleko Zlína podezřívají, že v noci na pondělí řídil červený vůz značky Daewoo Matiz opilý. Jel s ním od Malenovic směrem na Otrokovice.

"Po odbočení z vedlejší silnice na hlavní silnici vedoucí do Otrokovic vjel nejprve do jízdního pruhu určeného pro autobusy, v němž chvíli pokračoval v jízdě rovně, ale moc dlouho se mu rovně jet nepodařilo. Po chvíli vyjel z jízdního pruhu mimo vozovku a narazil do sloupu veřejného osvětlení," uvedla mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.

Přivolaní záchranáři muže, který po nehodě zůstal ve vozidle, na místě ošetřili. Policisté chtěli zjistit, jestli muž vůz neřídil pod vlivem alkoholu. Ale neuspěli.

"Policistům se bohužel nepodařilo zjistit, kolik alkoholu koluje v organismu řidiče, protože při provedení dechové zkoušky zřejmě vlivem značné podnapilosti usnul," dodala Kozumplíková.

Jestli měl muž v těle nějaké návykové látky, případně kolik, určí až lékařské vyšetření. Stejně tak odhalí i charakter a závažnost zranění řidiče.