Klíčové v boji s nákazou budou příští dny, lidí v nemocnicích bude přibývat

"Ta současná čísla ukazují, že ten efekt se začíná naplňovat a skutečně přijatá opatření měla svůj význam," zhodnotil epidemiolog Roman Chlíbek.

Epidemiologové pracují se čtyřmi možnými scénáři vývoje. Současnou situaci považují za středně příznivý scénář. O dalším vývoji pak prý rozhodnou následující tři dny.

"Pokud by podle dat z těchto tří dnů se potvrdil tento středně příznivý scénář B, tak potom můžeme očekávat, že v první polovině měsíce listopadu mohou klesnout nové denní nárůsty na čísla pohybující se od šesti do devíti tisíc," doplnil Chlíbek.

Ve druhé polovině listopadu by se pak denní přírůstky mohly pohybovat pod hranicí pěti tisíc. Dalším epidemickým ukazatelem je reprodukční číslo, které značí, kolik lidí může nakazit jeden pozitivní člověk. To má v tuto chvíli hodnotu 1,02.

"Pokud by se nám podařilo snížit pod hodnotu 0,8, dostáváme se na ten scénář A, to znamená ten nejpříznivější scénář, je to otázka dalšího vývoje, ale mohlo by k němu dojít třeba v horizontu jednoho týdne," uvedl Chlíbek.

I přes klesající počet nově nakažených ale budou nemocnice ještě několik dní vytížené. "V současné době se do nemocnic dostávají ti, kteří se nakazili zhruba před dvěma týdny. To znamená, i když by nyní postupně začalo nějaké pozitivnější období, tak ještě minimálně dva týdny se bude situace stran hospitalizovaných nelepšit," sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V posledních dvou týdnech každý den včetně úterý zemřelo přes 100 lidí nakažených koronavirem.