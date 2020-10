V uzavřených domovech pro seniory začaly volby. O drive-in nebyl moc zájem

Pro část obyvatel volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu začaly s předstihem. Od čtvrtečního rána mohou volit klienti uzavřených domovů pro seniory a dalších zařízení. Podle ministerstva vnitra tento režim aktuálně panuje na sedmi místech.

Volební místnosti či stanoviště při těchto postižených domovech zřízeny nebyly. Na místo dorazí speciální volební komise, a to v čase od čtvrtečních 07:00 do 22:00 hodin a pátečních 07:00 do 18:00 hodin. O konkrétním čase, kdy komise přijede, klienty informují zaměstnanci zařízení.

Odhlasováno už mají i voliči, kteří se o víkendu nemohou dostavit do volebních místností kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nebo preventivní karanténě. Ve středu 30. září mohli využít volebních stanovišť, kde se hlasovalo drive-in způsobem z auta.

Příliš velký zájem o to nicméně nebyl. Ministerstvo vnitra na twitteru uvedlo, že hlasovalo celkem 3672 voličů. Nejvíc jich bylo ve Středočeském kraji, konkrétně 668. V úterý přitom ministerstvo zdravotnictví evidovalo 16145 karantén a izolací. Volební účast se tak pohybovala okolo 23 procent.

