Klimatizace dělá lidem špatně jen tak! Lékaři radí, jak ji nastavit

Klimatizace bývá v kanceláři i v autě předmětem dlouhodobých sporů. Zatímco někomu foukání studeného vzuchu nad hlavou vyhovuje, jiným lidem stačí, když se klimatizace zapne, aby jim bylo špatně. Příčinu těchto potíží zatím neumí lékaři popsat, uznávají však, že vznikají.

"Mohou se vyskytnout jedinci, kteří se v klimatizovaném prostředí necítí dobře, aniž by byli schopni vysvětlit důvod těchto pocitů. To je situace, která je stále předmětem výzkumů a souvisí s takzvaným Syndromem nemocných budov," uvedlo ministerstvo zdravotnictví na webových stránkách.

Takových lidí je ale podle analytiků jen velmi málo. Pro většinu z nás hrozí především pálení očí či nachlazení, pokud je klimatizace špatně nastavená. Rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl být větší než šest stupňů. Pracovní místo by také nemělo být přímo pod proudem vzduchu.

V autech by se klimatizace podle odborníků měla zapínat jen na 15 minut a teplota by neměla klesnout pod 21 stupňů. Pokud by byl rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou větší, hrozí nejen rýma, ale až angína a také bolesti hlavy i krku, vysušená kůže či zhoršení astmatu.

Důležitá je podle hygieniků také pravidelná výměna filtrů v klimatizaci a její čištění. Firmy by měly zařízení čistit minimálně dvakrát ročně. Pokud by se tak nedělo, v klimatizaci by se mohly hromadit plísně, prach a bakterie, které by pak vzduch rozháněl po celém pracovišti.

V souvislosti s vysokými teplotami vydali svá doporučení také pražští hygienici. Hlavní zásadou je teplo zbytečně nezvyšovat - nosit lehké a volné oblečení, nosit lehkou obuv bez ponožek a v případě pohybu na prudkém slunci pokud možno zvlhčovací pokrývku hlavy.

Teplotu těla bychom měli cíleně snižovat, to znamená častěji se sprchovat, chladit si ruce a chodidla. V případech, kdy je to možné, hygienici doporučují pobývat v chladnějších prostorách a snižovat také teplotu prostředí, ve kterém trávíme čas, a naopak ji nezvyšovat například pečením nebo žehlením.

Zásadní je dostatečný příjem tekutin. Obvykle se hovoří o tom, že ve vedrech bychom měli vypít dva až tři litry nápojů. Přizpůsobte také stravování, jezte více ovoce a zeleniny, vývarových polévech nebo chladných jogurtových výrobků. V horku by měl panovat i jiný denní režim - vstávat dříve, nevystavovat se zbytečně slunci, chránit pokožku, věnovat se energeticky nenáročným činnostem, případně odpočívat.