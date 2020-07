Klíšťata řádí jako už dlouho ne, někde nakazila několikrát víc lidí než loni!

Zatímco loni bylo nakažených přes 700 lidí, podle epidemiologů se letos toto číslo může zvednout o několik desítek procent. "Je vysoký počet nakažených a obáváme se, že se to bude nadále, vzhledem k počasí, ještě zhoršovat," míní epidemiolog Rastislav Maďar.

Za to, že jsou klíšťata mimořádně aktivní, může především vlhko a mírné teploty, které jsou pro ně ideální. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu je nyní aktivita klíštěte obecného v České republice označená stupněm sedm a to znamená velké riziko.

Ať už se klíště přisaje na vaši kůži nebo kůži vašeho mazlíčka, je nutné ho co možná nejdříve odstranit. Lidé odstraňují klíšťata nejrůznějšími způsoby, a některé z nich už se zřejmě předávají z generace na generaci. Odborníci jsou ale z některých z nich ne vždy nadšeni.

"Úplně nejjednodušší a nejvhodnější způsob je vytáhnout to klíště mechanicky. Ideální je kartička se zářezem nebo háček se zářezem do V, kterým to klíště chytíte těsně u kůže a vlastně táhnete po té kůži a to klíště se krásně vytrhne," radí experti.

A to samé platí i pro naše domácí mazlíčky. Takže žádné pinzety, které mohou klíště přetrhnout, ani dušení třeba krémem.

Na klíště můžeme narazit téměř kdekoliv - na zahradě, v parku, u vody nebo v lese. Lidé by proto měli být více obezřetní, nelehat a nesedat si v trávě a používat repelent. Případně využít očkování proti klíšťové encefalitidě.