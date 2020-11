Klokan Riki je na útěku několik dní. Lidé ho viděli, chytit se ho nedaří!

Riki a jeho družka Ája obvykle spokojeně hopkají po zahradě Špavorových. Nyní tu ale Ája zbyla samotná. Rikiho zlákala svoboda. Pohotově využil špatně dovřené branky a vzal kramle.

Rikiho naposledy viděli nedaleko od Velké Bíteše. Rozjela se velká pátrací akce. V devět kilometrů vzdálených Přibyslavicích pak Rikiho obklíčilo asi 20 lidí, ale pláchnul.

"Klokan se nedá chytit, jakože byste ho popadli za ocas, že byste ho nějak zahnali do nějakého rohu, to vůbec nejde. Protože on se prostě proti vám rozběhne, jak je ve stresu a uteče," říká syn majitele klokana Maxim Špavor.

Vybaveni důležitou radou, že nejlepší je klokana jen tiše pozorovat a rychle volat majitele, který přijede s uspávací pistolí, uprchlíka hledal i štáb TV Nova.

Mise byla neúspěšná. Uprchlého klokana už lovili například na Vysočině pomocí vystřelovací sítě. Než ho dopadli, trvalo to několik dní. Lovci z Brna zvolili před časem jinou taktiku. Zahnali vačnatce do ohrady ze sítí a na pátý pokus slavili úspěch.

Majitelé Rikiho doufají, že pokud se otočí vítr, mohl by uprchlík ucítit samičku a vrátit se domů sám.