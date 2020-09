Klub turistů zuří: Češi dovolenou trávili doma a zaneřádili přírodu

Koronavirová opatření a nejistá situace ohledně cestování do zahraničí přiměla řadu Čechů strávit dovolenou v tuzemsku. Mnozí z nich tak vyrazili za památkami, nebo ještě častěji do přírody. Tam se však podle vyjádření Klubu českých turistů (KČT) často neumí chovat. Po nájezdu dovolenkářů prý české luhy a háje připomínají skládku.

Tendence nechávat odpad tam, kde vypadne z ruky, je podle některých milovníků přírody pro Čechy typická. Prudký nárůst počtu výletníků, které například do lesa vyhnala nucená tuzemská dovolená, však celou situaci ještě zhoršil. Problémem jsou záplavy papírových kapesníků, plechovek a PET lahví.

Zbyňka Baču z Klubu českých turistů rozčílil také nešvar, nad kterým jsou mnozí jiní milovníci přírody ochotní přimhouřit oči. "Tím je myšleno odbíhání do lesíčka za účelem vykonání malé či velké potřeby, kde po takové návštěvě zůstane ono dotyčné místo označeno použitým papírem, který jako by signalizoval 'sem už nechoďte, tady jsem to pokakal/a, případně počůral/a, JÁ'," vyjádřil se na facebooku KČT.

Většina diskutujících však vidí problém zejména v hromadách plastových lahví, sáčků od svačiny či kusů alobalu. Řada z nich při cestě do lesa odpadky cíleně sbírá a vynáší tam, kam patří.

"Papírový kapesníček není až takové zlo, jako válející se PET lahve od pití, prázdné plechovky a obaly od sušenek na různých místech. Nešvar vyhazování čehokoliv, co do lesa, památkové zóny atd. nepatří, mě vytáčí doběla," vyjádřila se na facebooku přispěvatelka Daniela.

Probudit v lidech odpovědnost k přírodě má za cíl také celosvětový úklidový den, který připadá na 19. září:

Na obranu krásných míst Česka utopených v odpadcích vzniklo hned několik iniciativ. Jednou z nich je #nejsemprase, kterou za snahu udělat české lesy čistšími pochválilo na sociálních sítích i ministerstvo životního prostředí.

"Odpadkových košů na horách ani v lese moc nenajdeš. Neodhazuj proto odpadky, PET lahve, cigaretové špačky ani slupky od banánů a odnes je s sebou. Každý odhozený papírový kapesník vydrží v přírodě 5 měsíců. Dobře si proto rozmysli, jestli je opravdu nutné ho použít a pak zahodit. Když už kapesník použiješ, zahrab ho. Rychleji se rozloží a určitě se příjemněji kouká na zelený mech než na zem "zasněženou" bílými kapesníky," apelují na výletníky členové iniciativy Nejsem prase.