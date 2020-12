Kluziště v Česku otevírají. Kvůli covidu ale bruslaři musejí čekat déle

Maximálně šest lidí na ledě - pravidlo pro všechna venkovní kluziště. Třeba na pražské Letné si tak bruslaři museli chvilku počkat. To jim ale zas tak nevadilo. "Čekáme asi 20 minut. Přišli jsme, protože jsme si chtěli zabruslit, prostě dostat se ven," svěřil se jeden z bruslařů na kameru.

Například na pražském Vypichu fronty vyřešil rezervační systém. Aby se na led dostalo víc lidí, rozdělili někteří provozovatelé plochu na několik samostatných částí. Třeba na Letné se tak v jednu chvíli na brusle může postavit celkem 24 lidí. Podobně si s tím poradili i na Vypichu. Někde to tak ale vyřešit nešlo.

"My máme tu plochu tak malou, že to vlastně ani nemá cenu dělit," krčí rameny provozovatel kluziště na Náměstí 14. října Marek Hanzel.

Pokud to počasí a vládní nařízení dovolí, plánují na Letné bruslit až do 7. března. Třeba na kluzišti v pražských Ríegrových sadech se toho prvního ale bát nemusejí. Už tři týdny se tam totiž bruslí na speciálním umělohmotném povrchu.

"My nejsme vázáni počasím, to znamená, že dokud to půjde, necháme veřejnost bruslit," slibuje provozovatel kluziště Petr Šimek. A má to prý i jiné výhody - při pádu zůstane zadek na rozdíl od klasického ledu v suchu.

Roztání ledu ale zatím nehrozí ani u ostatních kluzišť. Podle provozovatelů začne tát až při teplotách nad patnáct stupňů Celsia.