Kněze z Karlovarska vyšetřuje policie! Dle diecéze jde o sexuální zneužívání

"Jiří Majkov byl s účinností od 1. července uvolněn z funkce faráře Římskokatolické farnosti Loket, z funkce generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje a z funkce soudce Diecézního církevního soudu. K tomuto opatření došlo z důvodu podezření z pochybení v chování spojeném s výkonem kněžské služby," uvedla plzeňská diecéze na svém webu.



Ze začátku nebylo jasné, o jaké podezření se jedná. Ani policie nebyla ochotná sdělit podrobnosti k případu. "Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje přijalo od plzeňského biskupství oznámení, které v současné době prověřujeme," řekl pro TN.cz mluvčí policie Jakub Kopřiva.



Situaci osvětlil až mluvčí plzeňské diecéze. "Je tam podezření, které je teď předáno policii, týkají se toho, že pan Majkov nežil tak, jak by kněz měl žít. To podezření se tady týká sexuálního zneužívání. Zároveň to samozřejmě jde i do Vatikánu na Kongregaci pro nauku víry, která se tím také bude zabývat po své linii,“ řekl mluvčí Pavel Říha pro portál Karlovarská drbna.



Redaktoři portálu oslovili i vyšetřovaného kněze, ten prý netuší, co se děje. "Vůbec nevím. Zatím čekám, až se ozve policie a řekne mi, o co vlastně jde," prohlásil.



Plzeňský biskup Tomáš Holub, pod kterého spadá i loketská farnost, rozhodl, že se má Majkov až do ukončení vyšetřování zdržet veřejné kněžské činnosti. O dalším se rozhodne na základě policejního a vnitrocírkevního vyšetřování.



Není to ale jediné podezření na sexuální zneužívání v plzeňské diecézi. Krimi-Plzeň letos v únoru a březnu informovala o faráři z Dolní Bělé, kterého vyšetřovala policie. Zneužívání se ale neprokázalo a policie případ odložila. I tehdy diecéze kněze uvolnila z jeho povinností.