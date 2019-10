Knížka navádí děti k masturbaci, zuří lidé. Tak ji nekupujte, tvrdí nakladatel

Silné reakce na sociálních sítích vyvolala česká dětská knížka s názvem "Co to tam mám?". Podle mnohých navádí malé děti k masturbaci. Knížku vydalo nakladatelství Svojtka & Co, které její vydání dlouho zvažovalo a udělalo průzkum mezi rodiči.

"Nevhodné," a "odporné" patří mezi nejčastější reakce na dětskou knížku s názvem 'Co to tam mám?'. Na sociálních sítích totiž koluje jedna ze stránek, jejíž text podle mnohých navádí děti k masturbaci. "Pindík a pipinka jsou velmi citlivé části. Stačí se jich jen lehounce dotknout a už cítíme, jak nás to lechtá," je napsáno v knížce.

Na zmíněné stránce je namalovaná malá holčička, která sedí na posteli. "Andrejka to dělá ráda. Když si jde do svého pokoje odpočinout, hladí si pipinku. Ví, že to může dělat, když to nikdo nevidí," je uvedeno v knížce, kterou vydalo nakladatelství Svojtka and Co.

Údajně se nejedná o první řadu knih s problematickými otázkami. "S vydáním tohoto tématu dlouho váhali, zvažovali pro a proti a oslovili i maminky na sociálních sítích. Vedly nás k tomu naše zkušenosti z minulosti. Takřka všechny reakce nás ale utvrzovaly v tom, že knihu má smysl vydat," řekla TN.cz za celé nakladatelství Svojtková.

"Je zapotřebí zdůraznit, že tato knížka je pouze jednou z celé série 'moje malá proč', která se nesnadnými tématy zabývá. Série patří do řady našich dalších vydávaných knih, které se snaží odpovědět na složité otázky, jež děti a jejich rodiče trápí," popsala.

Mezi tyto knihy patří například "Mluvíme o sexu", která je pro tři různé věkové kategorie. Dalšími knížkami jsou 'Co se to se mnou děje?' nebo pro starší 'V hlavě v pohodě'. "Proto jsme se tedy rozhodli vydat i pro tuto knížku s názvem 'Co to tam mám?'" popsala.

Často je prý pro rodiče těžké najít ta správná slova a odpovědi na otázku "proč?". "Je prostě zbytečné zavírat oči nad dotazy, které děti logicky vznášejí, jak rostou a objevují svět kolem sebe. S tím, že se nám to nelíbí, nehodí, nebo se stydíme, nic nenaděláme. Prostě jednou dítě taková otázka napadne," myslí si Svojtková.

"Naší knihou pomáháme mámě a tátovi odpovědět. Dělat, že jsou takové dotazy tabu, ošklivé, nebo že se na takové věci dokonce nesmí ptát, není pro další normální vývoj dítěte dobré a může to na dětech zanechat následky," vysvětlila Svojtková s tím, že kdo s tím nesouhlasí, ať si knížku prostě nekupuje.

Knížka se údajně zabývá obecně biologickými rozdíly mezi pohlavími a popisuje různé funkce pohlavních orgánů. "Není tedy jen o rozmnožování (a už vůbec ne jen o masturbaci dětí). Pomocí ilustrací a jednoduchých textů představuje danou problematiku tak, aby ji cílová skupina čtenářů pochopila," popsal Lukáš Vlasák z redakce nakladatelství.

Knížka je pro děti od čtyř let. "Doporučený věk je opravdu pouze doporučený. Každé dítě je individuální a každé se vyvíjí jinak," doda Vlasák.