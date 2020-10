Koalice v Pardubickém kraji už se formuje, jasno už je i o obsazení postů

"Dohodu máme připravenou, nicméně její parametry musíme schválit zastupitelské kluby všech koaličních stran, tak abychom případně zítra mohli ten návrh memoranda, říkáme zatím memoranda, protože koaliční smlouvu musíme dopilovat, doprecizovat, pravděpodobně jsme si stanovili do konce příštího týdne, tak bychom zítra mohli toto memorandum podepsat," sdělil

Dohodu o pokračování dosavadní koalice v Pardubickém kraji vymysleli už v sobotu, předtím než byly hlasy v republice kompletně sečteny. Podpis Martina Kolovratníka z hnutí ANO, které volby v kraji vyhrálo, ale chybí. A to i přesto, že se prý lídři na jednání dohodli.

"Kolegové nám potvrdili, že určitě nás nechtějí hned v prvním kole obejít, že se všichni potkáme, takže teď přijdou koaliční jednání. Byl by to velký podvod a ne na nás, mi to uneseme, jsme politici, ale byl by to opravdu velký podvod na voliče, na občany našeho kraje," sdělil Kolovratník (ANO).

Jisté je, že z pardubického zastupitelstva zmizí komunisti. Svými výsledky dal Netolický ostatním sociálním demokratům, kteří ve volbách jinak propadli, možná návod, jak mohou uspět. Vytvořil vlastní tým z osobností regionu.

"Já se domnívám. že toto může být forma restartu pro ČSSD, takže je to spíš pro analýzu, poučit se z toho výsledku v ostatních krajích, vzít si inspiraci z těch úspěšnějších," uvedl Netolický.