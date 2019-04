Kočárek s dítětem se zasekl ve výtahu. Vyprostili ho hasiči

V pondělí odpoledne vyjížděli hasiči do centra Brna. V historickém výtahu zvaném páternoster se zasekl kočárek s dítětem. Dramatický zásah naštěstí dopadl dobře, dítěti se nic nestalo. Záchranáři jej ale přesto preventivně převezli do Dětské nemocnice.

V pondělí krátce před 14. hodinou v Brně vyjížděli do ulice Nádražní hasiči i lékaři. Uvnitř výtahu zvaného páternoster se zasekl kočárek s dítětem. Páternoster je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin, do kterého se nastupuje za jízdy.

Hasiči společně se zdravotníky kočárek vyprostili a zkontrolovali zdravotní stav dítěte. "Po vyšetření naštěstí vše nasvědčovalo tomu, že malý pacient bude v pořádku. Přesto jej pro jistotu převezli v doprovodu matky do Dětské nemocnice k pozorování. Pláč i strach dítěte se podařilo zmírnit věnováním hračky, kterou v sanitce právě pro tyto účely zdravotníci vozí," uvedli jihomoravští záchranáři.

Hasiči i zdravotníci zároveň varují, že do výtahů tohoto typu se s kočárky nesmí. "Je to opravdu nebezpečné," upozorňují. "Dnes to dopadlo dobře, ale následky by mohly být mnohem horší."