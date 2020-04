Testy potvrdily koronavirus u zvířat. Kočky ho dokonce mohou šířit dál

Během epidemie koronaviru se objevily dosud tři případy, kdy byla domácí zvířata pozitivně testována na Covid-19. Vědci se je proto rozhodli lépe sledovat a podrobit je bližšímu zkoumání. Ukázalo se, že domácí mazlíčci mohou virus chytit, a dokonce šířit dál, na další zvíře. Pro člověka by ale nebezpečí znamenat neměli.

Podle nové studie jsou kočky náchylné k tomu, aby koronavirus chytily. Znepokojivé ale je, že mohou dokonce nakazit jedna druhou. Nemoc se u nich navíc nemusí nijak projevovat, ani jim nezpůsobuje žádné problémy. Na druhou stranu psi tolik náchylní nejsou. O studii informovala CNN.

Podle vědců se ale není třeba obávat. Neexistuje totiž zatím žádný důkaz o tom, že by zvířata mohla vážně onemocnět, nebo na koronavirus dokonce zemřít. "Ano, lidé mohou nadále objímat svá zvířata," říká specialista na infekční nemoci John Williams.

Vědci testovali kočky tak, že je nejdříve v laboratoři virem nakazili. Potom je umístili do klece se zdravými jedinci. Do několika dní byla jedna ze tří zdravých nemocná. Nevykazovala ale žádné příznaky. Stejné výsledky přineslo testování v letech 2002 až 2004 při epidemii SARS. I ten napadal kočky. K přenosu na člověka nedocházelo.

Neznamená to ale, že by kočky začaly na koronavirus umírat. Podle vědců je to vysoce nepravděpodobné. Zvířata, která byla v minulosti na Covid-19 pozitivně testována, se vždy nacházela se svými nakaženými majiteli v jedné domácnosti během karantény. Tam také došlo k přenosu viru z člověka na zvíře, ne naopak. Prokázaly se tak dva případy nákazy u psů a jeden u kočky.