Kolabující doprava i uzavřené ulice, zájem o drive-in testování byl enormní

"V pondělí dosahovala dopravní zácpa od areálu veteriny ve Štrossově ulici, téměř až k Nemošicím. Řidiči mířící na vyšetření do Medily zablokovali veškerou automobilovou dopravu směřující Štrosovou ulicí do centra města," popsal situaci Rostislav Hübl, ředitel Městské policie Pardubice. "Vozidla, která by se stejně nedostala na řadu, jsme museli poslat pryč," dodal Hübl.

Město se rozhodlo obtížnou situaci řešit, na stole byly dva scénáře. Místo se mohlo posunout, uvažovalo se také o rezervačním systému. Ten začne fungovat od středy.

"Rezervační systém máme připraven, ale nechtěli jsme vytvářet administrativní bariéru pro klienty, dokud nebude nutné jejich zájem regulovat. Počet indikovaných pacientů v posledních dnech násobně vzrostl a jsme nad kapacitou, kterou dokáže laboratoř zvládnout. Jediným řešením, jak zabránit dopravnímu kolapsu, je objednávat na konkrétní čas,” uvedla ředitelka Medily Petra Korchová.

Na dopravu v úterý dohlíží pardubičtí strážníci. Uzavřena je ulice Ke Kamenici, která slouží jen jako čekací místo pro zájemce o test. Řidiči mají najíždět z ulice Dašická.

"Zbývá odhadem 100 testů pro dnešní den. Další zájemci už nebudou obslouženi. Fronta se táhne ze Štrossovy ulice přes ulici Ke Kamenici až na Dašickou ke gymnáziu. Upozorňujeme řidiče, kteří zkouší "předbíhat" frontu přes vnitrobloky, že u brány kontroluje hlídka pořadové lístky a bez lístku se do fronty nedostanete," informovala Městská policie Pardubice krátce po deváté hodině.