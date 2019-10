Kolaps na železnici! V České Třebové kvůli poruše evakuovali rychlík

Významný koridor v České Třebové má od čtvrtečního rána velké problémy. Spadlé trakční vedení zde ochromilo železniční dopravu. Některé vlaky nabírají zpoždění, jiné bylo zapotřebí odklonit. Rychlík z Uherského Hradiště do Prahy musel být evakuován.

Před šestou hodinou ráno v České Třebové dva vlaky strhly trakční vedení. Jedním z nich byl rychlík R 896 Slovácký expres jedoucí do Prahy, jehož cestující museli být evakuováni. Vlak totiž uvízl na trati. Podle výpovědi reportéra TV Nova se cestující evakuovali sami. "Měli nás evakuovat hasiči, ale nechtěli jsme na ně tak dlouho čekat, tak jsme z vlaku vylezli sami," řekl.

"Náš vlak prý strhl to vedení kvůli námraze. Vzápětí na další koleji přijel vlak od Leo Express, který do toho vjel a strhl ho taky. Nejprve nám řekli, že zpoždění bude 60 minut, po chvíli to ale protáhli až na čtyři hodiny. Náhradní dopravu nám hasiči nezajistili, neměla se tam jak dostat," dodal reportér s tím, že spolu s ostatními cestujícími došli na jiné nádraží, kde počkali na další vlak.

Porucha způsobila komplikace i dalším spojům. Dálkové vlaky do Budapešti a Bratislavy EC 273 Metropolitan a rj 284 Metropolitan Slovenská strela mimořádně nezastavují v Pardubicích a České Třebové a jsou odkloněny přes Havlíčkův Brod.

Zpoždění se dotklo desítek spojů včetně Valašského expresu, Ostravanu, Opavanu, Zlínského expresu a dálkových spojů do Bratislavy či Košic. Zpoždění je zhruba 20 až 40 minut - podle Českých drah je ale čas pouze orientační.

"Může se to v průběhu měnit," uvedly České dráhy. Předpokládá se, že k odstranění závady a zprovoznění tratě dojde okolo 12. hodiny.