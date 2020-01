Harry naštval kamarády z armády. Toto říkají o jeho úctě ke královně

Nelíbí se mu, že na jednu stranu chce utéct od dvora, ale na druhou si plánuje ponechat všechny výhody plynoucí z jeho postavení. Odsoudil ho za to, že se snaží "privatizovat monarchii" a své plány na útěk od "princování" ani řádně neprodiskutoval s její výsosti. Obojí provažuje za projev odporného nedostatku úcty ke královně.

Za působení v armádě prince Harryho pochválil, stejně jako účast na charitativní činnosti a jeho zásluhy jako státního úředníka a účastníka misí v Afghánistánu. Řekl ale, že jeho chování za poslední rok nebylo hodné kapitána britské námořní pěchoty: "Máme tolik úcty ke Královským, protože celý svůj život zasvětili této zemi a slouží jí a nikdy se neptali na obchodní příležitosti ani nic podobného."

Podle informací magazínu the Sun Glancy mluvil i s dalšími "královskými mariňáky", kteří jsou stejně jako on znechucení Harryho přístupem. "Každý souhlasí s tím, že pokud se chce vzdát svých funkcí a odjet se svou ženou do zahraničí, má na jiný život absolutně nárok a má právo žít v zahraničí, ale nemůže to udělat půl na půl. Buď jste uvnitř, nebo venku," shodují se.

Myšlenka privatizace monarchie Harryho kolegy z armády rozčílila ještě víc. Harry si totiž plánuje ponechat veškeré tituly, za které mu náleží peněžní renta. "Nemůžu se obrátit na svého šéfa a říct mu: 'Budu žít v jiné zemi, ale nebude ti vadit mi pořád platit?'," rozčiluje se Glancy, podle kterého dostává voják zaplaceno za službu zemi, ke které se hlásí a nejde zároveň dělat kariéru jako člen královské rodiny.

Před svým loňským rodinným výletem do Kanady se princ Harry účastnil soukromého večírku v Londýně, kde byl čestným hostem. Podle bývalé redaktorky časopisu Vogue Alexandry Shulmanové byl značně nenaladěný a rozmrzelý kvůli neustálým dotazům ohledně jeho ženy Meghan, která zůstala doma s malým Archiem.