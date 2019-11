Koleje u Plzně zavalil stavební materiál, vlaky nepojedou až 10 dní!

"Na místě se staví a během těchto prací se stavební materiál sesunul a trať zavalil. Naši zaměstnanci jsou na místě, zjišťují rozsah poškození a další informace," řekla TN.cz po pondělní 16. hodině mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová.

Vlaky mezi Plzní a Vejprnicemi tak nejezdí, České dráhy musely místo nich nasadit náhradní autobusy. Zároveň dopravce na svém webu uvedl, že omezení tu vydrží až do 5. prosince, tedy déle než týden.

Zároveň dráhy cestující varovaly, aby počítali při cestě v zasaženém úseku se zpožděním až 45 minut.

Friebová ovšem následně pro TN.cz doplnila, že omezení by mělo být nakonec výrazně kratší. "Uděláme vše pro to, aby byl úsek opět průjezdný do úterního podvečera," dušovala se po pondělní 17. hodině.