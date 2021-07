Kolektivní imunita: Bez očkování dětí jí nejspíš nedosáhneme, tvrdí odborníci

Bez očkování dětí se kolektivní imunity nejspíš nedočkáme. Podle tiskové agentury DPA to vyplývá z vyjádření Německé imunologické společnosti (DGfl).

Pro úspěšný boj s obávanou delta variantou koronaviru by podle odborníků z německého institutu Roberta Kocha (RKI) mělo být proočkováno 90 procent lidí starších 60 let a minimálně 85 procent populace ve věku mezi 12 a 59 roky. Bez očkování dětí tak podle německých odborníků kolektivní imunity nedosáhneme.

"Je-li této míry očkování dosaženo včas, zdá se nepravděpodobné, že by v nadcházejícím podzimním a zimním období vypukla čtvrtá vlna epidemie koronaviru," stojí v dokumentu RKI.

Donedávna se přitom i mezi odborníky mluvilo o 70procentní proočkovanosti. Němečtí vědci to teď ale vyvrací.

"Obvykle se vycházelo z toho, že kolektivní imunity dosáhneme, když je proti patogenu chráněno 60 až 70 procent obyvatel. To ale předpokládá, že tento patogen se nemůže v těchto osobách množit," řekl v úterý viceprezident DGfl Reinhold Först pro deník Funke.

Ponde Funkeho je to totiž při koronavirusu SARS-CoV-2 jiné. Lidé ho mohou přenášet i v případě, že sami nejsou nemocní nebo mají očkování. Nejzávažnější je to při tom u varianty delta.

"Je mnohem nakažlivější a často napadá děti a mladistvé. Pokud právě tato skupina nebude proočkovaná, kolektivní imunitu nezískáme," vysvětlil Föster.

Německá stálá komise pro očkování (STIKO) zatím nevydala doporučení na všeobecné očkování dětí od 12 let. Pro děti do 12 let zatím nebyla schválena žádná vakcína proti covidu-19.