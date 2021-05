Kolektivní imunitu v ČR může ohrozit nezájem mladých, varují experti

V Česku přibývá naočkovaných lidí. V úterý jich bylo očkováno přes 77 tisíc. A do systému se zaregistrovalo rekordních 206 tisíc zájemců o vakcínu. Od úterka se totiž mohou hlásit lidé nad 45 let. Jenže podle odborníků může snaha o kolektivní imunitu české populace narazit u mladších lidí. Ti prý mají o očkování menší zájem.

Vláda proto chystá kampaň zaměřenou právě na mladší ročníky, protože je třeba očkovat většinu z těch, kteří vakcínu mohou dostat. Je totiž dost lidí, kteří ji dostat ze zdravotních důvodů naopak nemohou.

Očkování pokračuje a i když jsme se zatím nedostali na plánovaných sto tisíc vakcinovaných denně, desítky tisíc naočkovaných přibývají každých 24 hodin. Doteď zdravotníci aplikovali přes 3,8 milionu dávek. Kompletně naočkován je v současnosti přes milion lidí. Od úterka se mohou registrovat lidé nad 45 let, příští týden by měla být registrace otevřena pro skupinu 40+ a a pak už dokonce 16+.

"V kategorii 45 až 49 let je zhruba 800 tisíc lidí, my evidujeme v tuhle chvíli 200 tisíc registrovaných, z nichž 110 tisíc už má svůj termín," vypočítává mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka.

U početnějších mladších ročníků je podle odborníků ale zájem o vakcínu o dost nižší než u ohroženějších seniorů. "Pokud by se skutečně velké množství lidí z těch mladších věkových kategorií pod 40 let nenechalo očkovat, tak to samozřejmě ohrozí kontrolu té epidemie v České republice, protože my bychom se skutečně potřebovali přiblížit té hranici 75% proočkovanosti," uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Ještě v dubnu byl zájem o vakcínu zhruba šedesátiprocentní, od té doby se prý ale o moc nezvýšil. Mladší ročníky se prý totiž už necítí nákazou tolik ohroženy.

"Já jsem požádal kolegy, aby samozřejmě připravili kampaň pro mladší věkové kategorie, takže se to chystá a samozřejmě by to mělo mít jiný charakter než ta všeobecná kampaň, kterou máme v mediálním prostoru," nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO).

"Možná ta mladší věková kategorie by mohla více slyšet i na to, že se bude snáze cestovat po světě, po Evropě, určitě lidé s platným očkováním z pohledu různých restrikcí na tom budou lépe než neočkovaní," nastiňuje Chlíbek.

Podle sociologů by pomohlo zvednout zájem o očkování například i to, že by si lidé mohli vybrat, kterou vakcínu si nechají aplikovat.

Kolektivní iminuta proti koronaviru narůstá, tvrdí lékař Daniel Dražan: