Kolem jsou nakažení lidé, varuje SMS. Pandemii zneužívají hackeři

Že se vám v telefonu objeví SMS zpráva, kterou ve skutečnosti vytvořil trojský kůň, není nic nového. Známý trojský kůň Ginp to umí už delší čas. Teď ale začali kyberzločinci k tomu, aby se dostali k citlivým datům uživatelů, zneužívat pandemii koronaviru.

V telefonech, do nichž se trojský kůň dostal, se tak objevují zprávy, že kolem jsou lidé nakažení koronavirem. Aby se lidé dozvěděli, kde přesně jsou, musí zaplatit poplatek 75 centů, tedy přibližně 20 korun.

Když s tím souhlasí, jsou přesměrováni na platební bránu. Poté, co do ní vypíšou své údaje, se už nic nestane. Uživatel se o žádných nakažených v okolí nic nedozví a dokonce mu ani nejsou peníze strženy z účtu. Za to se ale dostávají údaje o platební kartě k podvodníkům.

"V uplynulých měsících se kyberzločinci snažili zneužít krizi okolo koronaviru ve svůj prospěch a vyvíjeli různé phishingové útoky nebo vytvářeli malware s tématikou tohoto viru. Nyní ale máme před sebou první případ, kdy se o totéž pokoušejí prostřednictvím velmi efektivního bankovního trojského koně," Varuje bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky Alexander Eremin.

"Doporučujeme proto všem uživatelům Androidů, aby byli v tuto chvíli obzvláště ostražití a vyskakovací okna, podezřelé internetové stránky nebo nečekané zprávy týkající se koronaviru přijímali s opatrností," nabádá Alexander Eremin.

Drtivá většina útoků se zatím stala ve Španělsku, kde zaznamenali přes 80 % útoků. Ginp řádil ale také v sousedním Polsku, ve Francii, Německu nebo v Indii.

Abyste podobným napadením telefonu předcházeli, radí odborníci stahovat do chytrých telefonů s operačním systémem Android jen aplikace s oficiálního obchodu Google Play. Dále pak neotevírat podezřelé odkazy, zvlášť ty, které přijdou od neznámého odesílatele a s nikým nesdílet údaje své platební karty.

Španělsko, kde trojský kůň řádí nejvíce, už má více obětí než Čína - více v reportáži: