Kolem škol v přírodě a letních táborů stále panuje nejistota! Areály jsou připravené

Jestli se letos podívají děti na školu v přírodě nebo na letní tábor, na začátku sezony nikdo neví. "My vůbec netušíme a nevíme ani, co máme říkat rodičům, ředitelům škol, učitelům ohledně nadcházející sezóny, jestli nějaké pobyty proběhnou, neproběhnou," uvedl místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška.

Paní Černá má tři děti a její nejstarší syn Ondřej by na školu v přírodě odjel moc rád. "Zrovna nám přišel e-mail od jejich učitelů, kteří stále doufají. Mají odjet někde v polovině května, tak je to otázka, ale všichni by si to hrozně přáli," sdělila Zuzana Černá.

"Jsem klidně i ochoten se otestovat PCR testem, antigenním testem, je mi to vcelku jedno," popsal školák Ondřej Černý.

Ministr školství Robert Plaga k pořádání škol v přírodě:

Školy zatím nemají žádné informace, jak mají naložit s pobyty, ke kterým byly uzavřeny smlouvy před covidem nebo byly přesunuty z loňského roku.

"Ty budeme řešit ve spolupráci s ministerstvem školství. Letní tábory, tam se velké změny dít nebudou, jen tam bude antigenní testování," reagoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Provozovatelé areálů pro děti jsou připraveni, i když se často potýkají s problémy na hranici krachu. "Loni byly přijaté různé kompenzační programy, do kterých jsme se vešli i my jako ubytovatelé nebo jako provozovatelé škol v přírodě, ale letos už žádné speciální kompenzace připravované nejsou, takže vůbec nevím, jak to přežijeme," doplnil Houška.

