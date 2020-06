Kolem zraněného cyklisty náhodou jeli záchranáři. Díky nim muž přežil

Když na konci května dispečer Matěj Zemek a záchranář Tomáš Popule ve svém volnu projížděli Příbramskem, narazili na muže, který spadl z kola. Byl v bezvědomí, nedýchal a bez resuscitace by nepřežil. "Okamžitě začali u muže s náhlou zástavou oběhu s oživovacími pokusy, a to až do příjezdu posádek, které pokračovaly v resuscitaci a podaly pacientovi nezbytnou medikaci," uvedla záchranná služba Středočeského kraje.

Boj o život pokračoval další desítky minut a díky nepřímé masáži srdce a výbojům začalo srdce muže opět tlouct. Poté byl letecky přepraven do motolské nemocnice. "Jen díky kvalitní a včas zahájené resuscitaci, kterou zahájili Matěj a Tomáš, dostal muž "druhou šanci" a může ten osudný den slavit jako své druhé narozeniny," pochválila hrdiny středočeská záchranka.

Záchranář Tomáš vysvětlil, proč byli s Matějem zrovna v tu chvíli na místě. "Něco mi bouchalo na zadní nápravě, tak jsme jeli auto projet, abychom zjistili, co by to mohlo být," řekl. "Při příchodu na místo vlastně nikdo nevěděl, co se stalo. Nejprve jsme mysleli, že došlo ke sražení cyklisty. Proto jsme ho otáčeli při čištění dutiny ústní od zvratků oba. Myšlenky? Sakra, potřebuju kufr a monitor!" popsal onen den.

"Pak někdo řekl, že pán pouze spadl z kola, že ho nic nesrazilo. Provedl jsem záklon hlavy, zkontrolovali jsme dýchání - měl gasping - a Tomáš začal stlačovat. Operátorku měl někdo z dalších svědků na telefonu, tak jsme jim řekli, že jsme na místě my. Řekla, že nám posílá vrtulník, a slyšeli jsme její úlevu v hlase, že tam má někoho, kdo pomáhá," doplnil ho Matěj.