Kolik berou vaši kolegové a šéfové? Platy ostatních zná jen část Čechů

V Evropě se rozmáhá trend zveřejňování platů ve firmách - v Česku je to ale zatím spíše výjimkou. Odborníci však čekají, že se to bude měnit. Plat alespoň několika svých kolegů zná 59 % pracujících Čechů. Ohodnocení spolupracovníků a nadřízených zajímá především mladší generaci. Podle EU přitom zveřejňování příjmů znamená větší rovnost mezi muži a ženami.

Podle průzkumu softwarové společnosti Vema zná plat většiny svých kolegů každý pátý Čech. O finančním ohodnocení všech spolupracovníků má povědomí jen 7 % zaměstnanců. A kolik berou alespoň někteří nadřízení, to ví jen čtvrtina Čechů. Transparentní platy ve firmách v Česku zatím nejsou příliš rozšířeným trendem.

Více než polovinu Čechů tyto informace navíc vůbec nezajímají. To, kolik berou kolegové a nadřízení, by rádo vědělo jen 47 % dotázaných. Odborníci nicméně očekávají, že se to bude měnit s nástupem nové generace. Výsledky průzkumu totiž ukazují, že platy svých kolegů a nadřízených znají spíše mladší lidé do 35 let.

"Mladší a střední generaci také platy ve firmě více zajímají, u zaměstnanců nad 45 let zájem o znalost platů kolegů a nadřízených naopak klesá," tvrdí marketingový manažer společnosti Vema Lukáš Krifta.

Anketa Víte, kolik berou vaši kolegové? Ano. 0 0 hlasů Ne. 100 8 hlasů Hlasovalo 8 lidí.

"Ve většině firem zná platy na všech úrovních jen pár lidí, kromě nejvyššího vedení je to personalistka a mzdová účetní. Mluvit o platech bývá v některých firmách dokonce zakázáno, aby nedocházelo k dohadům o nespravedlivých rozdílech," doplňuje Krifta.

Zveřejňování platů přitom doporučuje členským státům i Evropská unie. Slibuje si od toho větší rovnost v odměňování mužů a žen. Nejtransparentnější jsou v tomto ohledu skandinávské země. Ve Finsku jsou například platy všech obyvatel zveřejněné na internetu.

Anketa Měly by podle vás firmy zveřejňovat platy svých zaměstnanců? Ano. 56 5 hlasů Ne. 44 4 hlasy Hlasovalo 9 lidí.

"Zveřejnění platů podle některých našich klientů často vede k vyrovnání nespravedlivých rozdílů a lepší atmosféře ve firmě," uvedl Krifta. Společnost Vema, která dodává mzdové a personální systémy firmám, provedla průzkum v lednu. Zúčastnilo se ho 1 100 respondentů.