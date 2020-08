Kolik by vám bylo na Uranu či Marsu? Tato kalkulačka vám to spočítá!

Každé planetě ve sluneční soustavě trvá odlišnou dobu, než oběhne Slunce, proto je na každé z nich rok jinak dlouhý. A tak zatímco na Uranu by člověku nebyl ještě ani jeden rok, na Venuši by už měl věk starce. Spočítejte si na kalkulačce, kolik let by vám bylo na jednotlivých planetách a kdy byste měli své příští narozeniny.

Na jiné planetě než na Zemi sice žít nemůžeme, přesto je představa návštěvy některého z našich sousedů ve sluneční soustavě lákavá. A přestože čas na všech plyne stejně rychle, roky jsou na každé z nich jinak dlouhé, protože se délka jejich oběžných drah kolem Slunce liší.

Díky webu The Exploratorium se můžete podívat, kolik let by vám bylo, kdybyste se narodili sice ve stejný den, ale na jiné planetě. Na TÉTO stránce stačí zadat měsíc, den a rok vašeho narození a stisknout tlačítko calculate (vypočítat).

Vzápětí se vám u každé planety ukáže, kolik dní by vám tam bylo. V kolonce pod tím naleznete údaj, kolik by vám tam bylo let. A na posledním řádku je datum vašich příštích narozenin. Kalkulačku vyzkoušela i redakce TN.cz s fiktivním datem narození 1. ledna 1970. A jaký je výsledek?

Země

Standardní rok, tak jak ho známe, je odvozený od doby oběhu Země kolem Slunce, která činí zhruba 365 a čtvrt dne. To znamená, že našemu fiktivnímu člověku, který se narodil 1. ledna 1970, je nyní 50 let a příští narozeniny bude mít první den roku 2021. Odžitých dní už má za sebou přes 18 a půl tisíce.

Merkur

Protože má Merkur ze všech planet ke Slunci nejblíže, jeden jeho oběh trvá pouze necelých 88 dní. Náš fiktivní člověk by se tam proto těšil úctyhodnému věku 210 let. A 211. narozeniny by oslavil už 26. října letošního roku. Zajímavé je, že vzhledem k tomu, že se Merkur kolem své vlastní osy otáčí velmi pomalu, tak oněch 210 prožitých let se rovná pouhým 315 dnům.

Venuše

I Venuše přidává roky kvůli kratší oběžné dráze, než má Země. Místo 50 let by tam člověku bylo 82 let. A podobně jako Merkur se i tato žhnoucí planeta kolem své osy otáčí velmi pomalu, takže během 82 let by tam člověk prožil pouhých 76 dní. A příští narozeniny by oslavil 23. ledna 2021.

Mars

Na Marsu by tento člověk prožil podobný počet dní jako na Zemi - téměř 18 tisíc. Ovšem co se let týče, těch by měl o téměř polovinu méně. Pozemskému padesátníkovi by totiž na Marsu bylo necelých 27 let. Sedmadvacáté narozeniny by oslavil letos 13. října.

Jupiter

Jupiterova oběžná dráha je vzhledem k jeho vzdálenosti od Slunce nepřekvapivě dlouhá - oběhnout ji mu trvá necelých 12 let. Padesátníkovi by tam tudíž bylo jen něco málo přes čtyři roky. A předškolní věk by tam trval opravdu dlouho - páté narozeniny by tam náš fiktivní člověk oslavil až 24. dubna roku 2029. Zato odžitých let by měl za sebou už více než 45 tisíc. Jeden den na Jupiteru totiž trvá pouhých devět hodin, a je tím pádem nejkratší v celé sluneční soustavě.

Saturn

Na Jupiteru předškolák, na Saturnu batole. Na této planetě známé pro nespočet svých prstenců by padesátiletému člověku byl zhruba rok a třičtvrtě. Druhé narozeniny by přitom oslavil až v prosinci roku 2028, neboť jeden Saturnův oběh trvá přes 29 pozemských let.

Uran

Na Uranu by měl tento člověk za sebou 25700 dní života, ovšem rok ani jeden. Bylo by mu jen něco málo přes půl roku a své roční narozeniny by oslavil až 5. ledna roku 2054.

Neptun

Na Neptunu by se ho kojenecký věk držel o mnoho déle. Aktuálně by byl zhruba ve třetině svého prvního roku života a své úplně první narozeniny by oslavil až v roce 2134. A další až za zhruba 165 let, protože tak dlouho trvá jeden rok na Neptunu.

Pluto

Pluto sice již oficiálně není planetou, nicméně kalkulačka s ním pořád počítá. Na této mrazivé planetce by padesátiletý člověk měl za sebou teprve pětinu svého prvního roku života. Na svůj první rok by čekal hodně dlouho - narozeniny by měl až 9. srpna 2218, tj. za téměř 200 pozemských let. Není divu, když tam jeden rok trvá 247 let.