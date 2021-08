Kolik Čechů mělo covid? Podle studie mnohem víc, než ukazuje statistika

"V České republice bylo od počátku epidemie potvrzeno PCR testem už skoro 1,7 milionu případů nákazy virem SARS-CoV-2, což znamená, že podle oficiální statistiky bylo infikováno asi 17 % obyvatel. Tato statistika však nezahrnuje ty, kteří prodělali infekci asymptomaticky (bez příznaků) anebo s lehkým průběhem a nikdy se nenechali testovat," uvedla ve středu Masarykova univerzita v tiskové zprávě.

Podle studie, během níž výzkumníci měřili hladinu protilátek u desetitisíců dobrovolníků z Česka, a na níž se z velké části podíleli právě vědci z brněnské univerzity, přišlo ale s nákazou do styku mnohem víc Čechů. Vysoká škola navíc informovala, že i když se podobné protilátkové studie prováděly v různých částech světa, žádná se nezaměřila na střední a východní Evropu, kde druhá vlna nákazy udeřila obzvláště tvrdě.

Výsledky první fáze studie zveřejnili vědci výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity tento týden. "Studie byla plánována jako třífázová, první fáze začala v říjnu 2020 a nábor účastníků byl ukončen v březnu 2021 před začátkem masivní vakcinační kampaně. Více než 30 tisícům účastníků starších 18 let byly v síti akreditovaných laboratoří odebrány vzorky krve a změřeny hladiny protilátek s cílem sledovat dynamiku protilátek proti SARS-CoV-2 v imunologicky naivní (virem nezasažené) a neočkované populaci," vysvětlila univerzita. Na analýze získaných dat se podíleli i vědci z University College London, experti z českého zastoupení Světové zdravotnické organizace a z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

A výsledek? V druhé vlně pandemie, která začala loni na podzim, velmi rychle rostl počet lidí, kteří přišli s koronavirem do styku. "Zatímco v říjnu a listopadu mělo sledované protilátky pouze 28 % dobrovolníků, v prosinci 2020 a lednu 2021 to bylo 43 % a v únoru a březnu už 51 %. To znamená, že v březnu už nebyla podstatná část české populace k infekci SARS-CoV-2 imunologicky naivní“, komentoval výsledky Vojtěch Thon z Masarykovy univerzity. Oproti oficiálním datům z PCR testování tak mohlo covid prodělat v ČR až třikrát víc lidí.

Nejméně třetina účastníků studie, u nichž vyšetření odhalila protilátky, prodělala covid úplně bez příznaků a 28 % nikdy nebylo na PCR testu. Studie ještě nekončí, vědci dál zkoumají, jak ovlivní hladinu protilátek očkování, které se ve velkém v Česku rozběhlo letos v březnu. "Ve třetí fázi plánované na období od října 2021 do března 2022 se bude dále sledovat přetrvání či pokles paměťových protilátek proti SARS-CoV-2 u jedinců, kteří prodělali infekci, a těch, kteří byli očkováni," nastínili vědci.