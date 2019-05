Kolik cukru obsahují jogurty? Odborníky výsledky překvapily!

Nová úprava tzv. pamlskové vyhlášky upravila limit na 11 gramů celkových cukrů ve 100 gramech nebo 100 mililitrech jogurtu. To rozdělilo výrobky na ty, které se mohou prodávat ve školách, a ty, které limit nesplňují, a proto je děti ve škole nekoupí.

Pracovníci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) proto kontrolovali, jestli jogurty limity opravdu splňují. Neomezovali se přitom jen na výrobky, které se ve školách mohou prodávat, ale i ty, které podle údajů uvedených na obalech limit nesplňují.

Odborníci zjišťovali obsah přirozeně obsažených i přidaných cukrů (sacharózy, laktózy, fruktózy, glukózy, galaktózy a maltózy) v jogurtech, které se v Česku kupují nejvíce. Jde o výrobky značek Florian, Selský jogurt, Jogobella, Pilos, Jogurt z Valašska, K-Classic a Kunín. Kontroloři nakoupili také dalších 14 jogurtů od jiných značek.

Obsah cukru, který v jogurtech odhalili, pak experti porovnali s hodnotou uvedenou na obalech. Drtivá většina zjištěných údajů nejen že odpovídala limitu pamlskové vyhlášky (vyhovělo 75 % testovaných jogurtů), ale také se pohybovala na jeho spodní hranici.

Některé výrobky přitom ani limitu nedosáhly, obsahovaly tak méně cukru, než uváděly na obalech. Průměrný obsah cukru v bílých jogurtech byl 3,1 %, v ochucených jogurtech 10,1 % a v ovocných jogurtech 10,2 %.

"Jsme toho názoru, že by se výrobci nemuseli bát hodnoty upravit tak, aby se deklarované hodnoty jejich výrobků vešli do limitu zmíněné vyhlášky. Na chuti by se to nejspíše moc neprojevilo, ale zlepšil by se zdravotní profil potravin," uvedl SZÚ s tím, že by tak děti dostaly o 800 tun cukru méně.