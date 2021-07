Kolik lidí se nakazilo po druhé dávce? Vojtěch zveřejnil konkrétní data!

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem uvedl, že po aplikaci druhé dávky vakcíny proti covidu-19 bylo z téměř čtyř milionů očkovaných jen 4 030 nakažených. Podle Vojtěcha jde o důkaz, že vakcinace funguje. Už v příštím týdnu by mohla otevřít další očkovací místa bez registrace.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem probírali spolupráci při řešení epidemie koronaviru. Shodli se na nutnosti očkování. Ministerstvo oznámilo, že chce v blízké době poslat všem pojištěncům jakýsi osobní dopis, ve kterém je požádá o vakcinaci.

"Musím říct, že jsme se velmi shodli, že kroky ministerstva zdravotnictví jsou správné a lékařská komora je podporuje,“ řekl na brífinku Vojtěch. Ministr zároveň připojil data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), podle kterých se po aplikaci druhé dávky z téměř čtyř milionů očkovaných nakazilo jen 4 030 lidí. "Po 14 dnech od poslední dávky byla nákaza prokázána pouze už u 0,06 procenta lidí," dodal Vojtěch.

Kubek ministra doplnil daty o zdravotnících. "Je naočkováno 83 procent všech lékařů, 75 procent sester a 70 procent ostatního lékařského personálu. Za posledních sedm dní se nenakazil žádný lékař,“ sdělil.

Enormního zájmu se podle ministra těší zejména očkování bez registrace. Kromě Prahy by tak už příští týden mohla začít fungovat další centra i v Brně či Ostravě. Podle prezidenta České lékařské komory by mohlo být zajímavým řešením i přejít na model tzv. pojízdné prodejny, kdy by vozidla objížděla vesnice s předem daným jízdním řádem.