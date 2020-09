Kolik roušek denně děti potřebují? Tohle rodičům školáků radí odborník

Pro žáky od druhého stupně jsou roušky ve školách povinné. Ti rodiče, kteří doufali, že odborník jasně stanoví, kolik roušek je pro děti tak akorát, budou zřejmě zklamaní. Podle virologa Petra Hubáčka se konkrétní počet roušek, který by s sebou dítě mělo mít, konkrétně vypočítat nedá. Mnohem více apeluje na použití zdravého selského rozumu.

Zejména v případě dětí na základních školách je dle Hubáčka třeba pamatovat na to, jak tráví svůj čas ve škole. Zejména aktivním dětem jedna či dvě roušky na den v žádném případě nestačí. Na tom, zda je rouška látková či jednorázová papírová, ale podle Hubáčka tolik nesejde.

"Základní princip roušky je ten, že když mluvíme, tak chtě nechtě prskáme. Už jen tím, jak fungují hlasivky. Když mluvíme, dochází k vlnění, ke chvění hlasivek, při kterém se generují kapičky, i když nechceme. Jde o to, aby se ty kapičky v něčem zachytily. Proto je svým způsobem do určité míry jedno, jestli se jedná o roušku látkovou nebo papírovou. Základ je takový, že ty kapičky ve většině případů neprojdou ani jedním, ani druhým," popsal odborník na viry.

Zásadní dle Hubáčka je, aby rouška nebyla vlhká a už vůbec ne mokrá. V tu chvíli ztrácí ochranné vlastnosti a výrazně hůř se přes ni dýchá. Rodiče by tak měli přihlédnout například k tomu, kolik hodin dítě ve škole tráví a tomu přizpůsobit počet roušek, které mu dají s sebou. Ideálním řešením "rouškové problematiky" je, pokud má dítě možnost si roušku vyměnit před každou vyučovací hodinou.

"Když bude sedět žák v lavici a bude poslouchat, nebude zkoušený a nebude příliš aktivní o přestávkách, rouška vlhká nebude a bude mu stačit jedna, dvě. Když bude vyvolávaný ve velkém a bude aktivní, je možné, že za tu hodinu tu roušku bude mít vlhkou a bude si ji muset vyměnit, protože se mu bude špatně dýchat," vysvětlil Hubáček.

Snahu některých lidí obcházet nařízení a vyhnout se nošení roušek virolog z FN Motol odsuzuje. "Co je účelem? Chtějí ti lidi být chránění, nějakým způsobem mít menší šanci na to, že to chytí? Pokud ano, pak je tohle potřeba a mimo jiné je to ohleduplnost vůči tomu druhému. Pokud se budeme bavit o ohleduplnosti a ne sobectví, tak by to mělo být slušností. Proč potom ti lidé chtějí roušky obcházet? To jsou sprosťáci, nebo jsou prostě natolik arogantní, že oni jsou všecko a ti další ať si trhnou nohou?" vyjádřil se pro TN.cz.