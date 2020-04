Kolik ti je? Ukaž občanku! Ostraha důchodce v obchodech šikanuje

Zákazníci si na to, že dopoledne jsou obchody vyhrazené výhradně pro seniory, už zvykli. Stále ale občas dorazí v čase mezi 8 a 10 hodinou ráno i lidé, kteří tam nemají co dělat. Většinou si platné omezení neuvědomí, najdou se ale tací, kteří o něm dosud nevěděli, ač platí již od 18. března.

Původně avizovaný čas se ale během týdne dvakrát změnil, což způsobilo nemalé zmatky. Nyní platí vyhrazený čas pro seniory jen v obchodech nad 500 metrů, v čase mezi 8 a 10 ráno do obchodů nesmí nikdo mladší 65 let.

Jak funguje omezení otevírací doby v obchodech, se podívejte v následující reportáži:

Nakupovat smí i po zbytek dne, vyhrazené hodiny jsou ale určené přímo pro ně, aby v obchodech bylo co nejméně lidí a eliminovalo se tak riziko nákazy. Senioři podle vyjádření obchodů tohoto času hojně využívají.

U větších obchodů na dodržování těchto opatření dohlížejí členové ostrahy. Někde odhánějí jen vyloženě viditelně mladší zákazníky, jinde jsou ale v dodržování opatření možná až zbytečně důslední. Zákazníky, kteří chtějí vstoupit do obchodu, zastavují a nechtějí je bez zkontrolování věku pustit dovnitř. To bohužel způsobuje houfování před vchodem do obchodu, jednotlivci se dostávají do blízkého kontaktu, a preventivní opatření tak ztrácejí na významu.

Na některých místech se dokonce takové situace neobejdou bez konfliktů. Takovou situaci nám popsala i čtenářka Vlaďka, která se stala svědkyní podobných incidentů dokonce opakovaně. Sama u ostrahy pracuje a chování některých jejích kolegů je podle ní na okamžitou výpověď.

Na ochrance leží bohužel nesnadný úkol: odhadnout, jak staří asi zákazníci mohou být. Pokud se jim zdají být příliš mladí, žádají je, aby odešli, nebo aby se prokázali občanským průkazem, že jim již skutečně 65 let bylo. Jenže ne každý senior s sebou doklady nosí, některé pak takové požadavky obtěžují a reagují na ně sami nepřiměřeně.

„Jak má ostraha odhadnout věk důchodce? Někdo může na svůj věk vypadat velmi dobře a mladě, a naopak. To vláda nedomyslela. Co kdyby tedy vyzvala seniory, aby automaticky předkládali občanský průkaz a svůj věk doložili,“ navrhuje paní Vlaďka.

Když je k tomu vybízí členové ostrahy, mnozí senioři neberou tyto prosby vážně, někteří je ignorují, vnímají jako neúctu ke svému věku, nebo žádosti až agresivně odmítají a dožadují se vstupu do obchodu bez vyrušování. „Kdyby jim to nařídila vláda, předešlo by se řadě konfliktů. To opatření je tu pro ně, k tomu, aby měli na nákup klid, a hlavně pro jejich bezpečí a zdraví,“ dodává Vlaďka.

Členům ochranky totiž s neochotnými seniory podle zkušenosti paní Vlaďky dochází trpělivost a jejich žádosti o prokázání věku už se slušnému vychování často moc nepodobají. „Byla jsem svědkem toho, že stoupá vyloženě napadání důchodců před vstupem do obchodu ze strany ostrahy,“ potvrdila prohřešky svých kolegů paní Vlaďka. Jejich přístup je podle ní naprosto neprofesionální.

„Když vidím ty postupy, jak ostraha doslova napadá důchodce, říkám si, zda se toto opatření doslova neotočilo. Důchodci mají být přece chráněni, ne že se z nákupu nevrátí z důvodu fyzického napadení přímo v obchodě,“ obává se.

Nové opatření má podle ní i další nedostatky. Sama si jako členka ostrahy myslí, že mělo platit i pro další ohrožené skupiny, jako těhotné ženy, cukrovkáře bez ohledu na věk nebo nemocné v pracovní neschopnosti, kteří mají v dopoledním čase vycházky a omezení v obchodech jim výrazně ztěžuje život.